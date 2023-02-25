May mắn dồn dập trong tuần mới đến (27/2 - 5/3), 3 con giáp chiều lộc đón tài, tin vui tới tấp, đổi vận giàu sang, phúc khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 25/02/2023 15:50

Dưới đây là những con giáp giàu có nắm tiền tỷ trong tay, chỉ trong tuần mới đến sẽ là lúc thu được nguồn lộc khủng nhất từ trước đến giờ, đón tình yêu tới tấp.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi sẽ có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp trong tuần mới đến. Trong mắt mọi người, bạn là người hiền lành, chăm chỉ nên ai nhìn cũng thương. Bạn bất ngờ nhận được nguồn lợi khủng, tiền bạc đổ về như nước. 

Không chỉ vậy, con giáp được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều. Hãy tận dụng cơ hội này để mọi công sức được công nhận, tiền bạc tiêu hoài không hết.

May mắn dồn dập trong tuần mới đến (27/2 - 5/3), 3 con giáp chiều lộc đón tài, tin vui tới tấp, đổi vận giàu sang, phúc khí dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi dự đoán, trong tuần mới đến, tuổi Mão là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay. Bạn không ngừng cố gắng trong công việc nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Tài vận của bạn tăng lên đều đều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu không lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Trong chuyện tình cảm, độc thân tìm được duyên lành như ý. Bạn tìm được duyên lành nên vận trình ngày càng được cải thiện, có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ cả về tình duyên lẫn công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này.

May mắn dồn dập trong tuần mới đến (27/2 - 5/3), 3 con giáp chiều lộc đón tài, tin vui tới tấp, đổi vận giàu sang, phúc khí dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vốn là người chính trực, ngay thẳng lại tận lực làm việc, Tuất có thể thấy những ngày qua cuộc sống chưa bù đắp xứng đáng cho bạn. Có thể thời gian qua, con giáp chịu nhiều vất vả tuy có quý nhân phù trợ bên cạnh nhưng bạn vẫn có những kẻ xấu muốn hãm hại. 

Trong tuần mới đến, những người tuổi Tuất sẽ cảm thấy may mắn khi cuộc sống liên tiếp có những thay đổi bất ngờ. Không chỉ vậy, công việc cũng có những dấu hiệu tốt bởi may mắn đã tìm đến bạn. Sẽ không có cách nào để bạn tránh được “cơn mưa may mắn” này. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ cùng tham vọng lớn của bạn, tài lộc sẽ tăng lên đáng kể.

May mắn dồn dập trong tuần mới đến (27/2 - 5/3), 3 con giáp chiều lộc đón tài, tin vui tới tấp, đổi vận giàu sang, phúc khí dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi cho thấy, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả từ giữa đến cuối tháng 2.

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