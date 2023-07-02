May mắn cả tuần gom hết vào Chủ Nhật ngày 2/7, 3 con giáp thu hút TÀI LỘC, sự nghiệp thăng tiến, tiền tiêu dư dả, nhẹ nhàng ẵm bạc tỷ đầy tay

Tâm linh - Tử vi 02/07/2023 07:07

3 con giáp sẽ tìm được hướng đi mới cho mình thời gian dài tìm kiếm, thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tuổi Sửu

Lục Hợp mang lại cho người tuổi Thìn sự tự tin khi bạn nhận được sự ủng hộ, động viên của người thân và bạn bè. Nhờ vậy mà những việc bạn đang làm được họ tạo điều kiện tốt nhất có thể.

Chính Ấn nâng đỡ để cho con giáp tuổi Thìn nhận ra đây cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để tìm thấy sự cân bằng giữa đời sống cá nhân và sự nghiệp. Hãy nhìn bức tranh tổng thể, cảm nhận xem điều gì đang thực sự cần ưu tiên, sau đó phân bổ thời gian linh hoạt cho chúng. 

May mắn cả tuần gom hết vào Chủ Nhật ngày 2/7, 3 con giáp thu hút TÀI LỘC, sự nghiệp thăng tiến, tiền tiêu dư dả, nhẹ nhàng ẵm bạc tỷ đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang lại những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực tình cảm. Người độc thân có thể dễ dàng thu hút những mối quan hệ mới. Vì vậy, hãy linh động dành thêm quỹ thời gian cho những buổi hò hẹn thú vị nhé. 

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Chủ Nhật 02/07/2023, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Tỵ thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

May mắn cả tuần gom hết vào Chủ Nhật ngày 2/7, 3 con giáp thu hút TÀI LỘC, sự nghiệp thăng tiến, tiền tiêu dư dả, nhẹ nhàng ẵm bạc tỷ đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi tuổi Tỵ khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Phương diện tình cảm của tuổi Tỵ lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Chủ Nhật 02/07/2023, vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Dậu, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Dậu sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

May mắn cả tuần gom hết vào Chủ Nhật ngày 2/7, 3 con giáp thu hút TÀI LỘC, sự nghiệp thăng tiến, tiền tiêu dư dả, nhẹ nhàng ẵm bạc tỷ đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Dậu luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với tuổi Dậu rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dậu hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của tuổi Dậu thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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