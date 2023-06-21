MAY MẮN ĐẦU BẢNG: 3 con giáp rũ sạch vận xui, cơ hội phát tài ập xuống đầu, tiền ùa vào nhà, vàng rải khắp sân, tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu pha xả láng, tình duyên thăng hoa trong tháng 7/2023

Tuổi Sửu thuận lợi trong các lĩnh vực ngành nghề như dạy học, in ấn, đòi quyền lợi địa vị. Dù có chút lộc lá nhưng nếu không biết an phận, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thì tuần tới công việc của bản mệnh sẽ đi lùi. Tương Hình cục khiến Sửu tủi thân, chịu nhiều uất ức không thể nói ra. Bạn quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, cô độc vì sống quá thật thà. Bạn có biết thật thà thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết, đôi khi cứ giả vờ ngây ngô một chút thì còn có lợi cho mình.

Cục diện hai hành Thổ tương hòa nhắc nhở trình tài lộc cho dù tốt tới đâu thì bạn cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái. Hãy tự ép bản thân trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan thì thu nhập sẽ cải thiện hơn nhiều.

Mão hợp tác làm ăn có lợi nhờ Nhị Hợp trợ lực. Bạn chấp nhận khó khăn như một lẽ hiển nhiên, hoàn toàn sẵn sàng để chinh phục nó. Nhiều người còn nhận được sự thấu hiểu từ khách hàng, từ lãnh đạo, nhờ vậy nên làm ăn cũng dễ hơn. Chính Tài trợ vận cho thấy con giáp này cũng có thêm thu nhập rủng rỉnh từ việc đầu tư cho công việc chính. Không có gì quan trọng bằng kiến thức, khi bạn làm việc bằng kiến thức sâu dày thì sẽ giảm thiểu rất nhiều thiệt hại cho bản thân về tiền bạc.

Con giáp này gặp cục diện Mộc khắc Thổ nên không được thuận lợi lắm trong chuyện tình cảm, có điềm xô xát hoặc cãi nhau to tiếng. Nữ mệnh hay mặc cảm về ngoại hình của bản thân, tự so sánh mình với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có công việc tay trái, đi làm thêm sẽ may mắn hơn những người khác. Con giáp này chịu thương chịu khó, hơi bộp chộp nhưng lại được việc, chỉ cần tránh xa những trò đỏ đen là phất lên rất nhanh. Trên phương diện tài chính, tiền bạc của tuổi Dần có phần hao hụt. Tiền vào túi cũng không phải là ít nhưng lại xuất hiện những rủi ro nếu tuổi này theo nghiệp kinh doanh, làm ăn xa nhà gặp phải nhiều trở ngại, hao tài tốn của.

Bù lại, vận tình cảm của tuổi Dần có chiều hướng đi lên. Người trẻ độc thân được nhiều người để ý, làm quen. Hôm nay bản mệnh cũng được lòng khá nhiều người, có cơ hội gặp lại bạn bè cũ hoặc người thân cũ, cuộc hội ngộ diễn ra vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm