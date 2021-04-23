Mất 5 phút xem tướng đôi tai, biết ngay ai cả đời 'nằm trên đống vàng', ai cả kiếp nghèo không ngóc đầu lên được

Tâm linh - Tử vi 23/04/2021 18:31

Theo nhân tướng học, người sinh ra có tướng đôi tai đẹp chính là người có vận phú quý, giàu sang và được hưởng phước đức từ nhiều đời để lại.

Mỗi người khi sinh ra đều có tướng tai riêng, nhiều người chỉ cần dựa vào điểm này thì đã có thể đoán định được họ có giàu sang hay không. 

Theo nhân tướng học, người có tướng đôi tai đẹp chính là "thành quách phân minh". Thành quách là 2 lằn gân nổi vòng theo vành tai. Đầy đặn cao dày, có thành có quách, có 2 trái thùy châu là trái tai (chỗ nữ giới xỏ đeo bông tai) nhỏ giọt là bậc hiền đức, tài mạo hiền hiếu, đoan thục có điền sản, sống trường thọ.

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Đôi tai đẹp là đôi tai 'thành quách phân minh' - Ảnh minh họa: Internet

Đôi tai phú quý

Đôi tai thể hiện sự phú quý của con người sẽ cân xứng cả 2 tai và có những điểm sau: 

- Tai lớn, dày và chắc, hình dáng thanh tú, màu sắc tươi sáng và phải cao ít nhất ngang mắt là đặc trưng của người có vị thế cao trong xã hội, được mọi người biết đến và ngưỡng mộ.

- Tai không khuyết, sắc tai trắng hơn da mặt, phần trên tai cao hơn lông mày là dấu hiệu của sự nổi tiếng, dễ vang danh trong thiên hạ.

- Tai dày, thùy châu (dái tai) rõ và to, rủ xuống phía dưới là tướng phú quý, nếu hướng về miệng lại càng phú quý hơn.

- Tai ép sát vào da đầu, luân quách (vành ngoài và vành trong của tai) rõ ràng, tai cao hơn lông mày thì chủ nhân là người thông minh, sáng suốt, có khả năng trở thành người lãnh đạo, cuộc đời có nhiều vinh hoa phú quý.

- Tai lớn và dày, lỗ tai rộng và màu sắc tươi nhuận, khi về già cuộc sống sung túc, dư dả tiền bạc.

- Tai có màu sắc ửng hồng pha lẫn màu trắng ngà hoặc tai có đường nét cong tròn đều là tướng người được hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

- Hình tai dài và lớn, bên trên cao hơn lông mày, bên dưới ngang với góc miệng là tướng thọ. Cả đời ít khi ốm đau dù gặp nghịch cảnh cũng chẳng bao giờ buồn phiền.

- Tai lật ngửa (từ phía trước nhìn thẳng vào mặt thì không thấy tai) cho thấy chủ nhân là người có địa vị cao trong xã hội, sự nghiệp thông suốt, thuận lợi.

- Tai ửng hồng biểu hiện tâm thần cường tráng. Sắc tai hồng hào là tướng có địa vị trong xã hội và được nhiều người yêu mến.

- Tai đầy áp sát vào đầu, đứng trước mặt không trông thấy tai, đại phú.

- Trong lỗ tai mọc lông là đại thọ, vô bệnh. Có mục ruồi là thông minh quý hiển.

- Trong tai có nốt ruồi là người có trí tuệ và con cháu cũng rất thông minh. Lỗ tai rộng, đút vừa ngón tay là người thông minh, nhanh nhẹn, khoáng đạt.

 

- Dái tai dài, tròn, dày là người có quyền lực lớn hoặc có khả năng cảm thụ nghệ thuật cao độ. 

Đôi tai xấu dự báo tương lai không mấy khá giả

Lỗ tai mang điềm xấu được cho là hội tụ 8 điểm sau:

- Tai đen, vành tai lồi lõm là người phải sống xa nhà, nghèo khó. Tai trắng và mỏng như giấy là người đoản thọ.

- Tai có sắc đen hoặc đỏ là nghèo khó.

- Vành tai không tựa vào nhau, lệch và nghiêng ra sau là người thiếu ý chí, bần hàn, vô tình, vô nghĩa.

- Tai mỏng, mềm, vành tai lộn ra ngoài và hướng về phía trước là người bần hàn.

- Hai tai mỏng vểnh về đằng trước, sách tướng gọi là Chiêu phong nhĩ (tai đón gió) chủ phá bại.

- Lỗ tai nhỏ là người kém thông minh, không nhanh nhạy, cuộc sống gia đình không hòa thuận.

- Tai heo là lúc giàu lúc nghèo không chừng nhưng đa sắc dục, lại sanh bệnh yểu. Tai mỏng mà nghệch ra trước gọi là tai quạt gió phá sạch của tổ tông, hay đam mê, tới già cô độc.

- Tai nhỏ ngắn mà lật ngược ra sau là ấu thơ côi cút. Tai như tai cọp là giàu sang uy nghi, mà lòng dạ hung ác, thương ghét thất thường, hại người rất dễ.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm) 

Nhân tướng học chỉ rõ, phụ nữ có 3 nét tướng này là người GIÀU SANG, càng về hậu vận TIỀN TÀI càng nhiều, tay phải cầm vàng, tay trái cầm kim cương

Nhân tướng học chỉ rõ, phụ nữ có 3 nét tướng này là người GIÀU SANG, càng về hậu vận TIỀN TÀI càng nhiều, tay phải cầm vàng, tay trái cầm kim cương

Nhân tướng học có chỉ ra các nét tướng mặt của người phụ nữ có phúc tướng, số giàu sang phú quý, càng về già càng giàu hơn.

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