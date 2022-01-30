Mâm cỗ ngày Tết 3 miền Bắc, Trung, Nam khác nhau như thế nào?

Mâm cỗ Tết người miền Bắc chủ yếu các món như: bánh chưng xanh, xôi gấc, giò thủ, thịt gà luộc, thịt đông, dưa món, hành muối, nem rán, miến măng gà, chè kho...Chính vì thế nên mỗi độ Tết đến, xuân về lòng người lại xốn xao rạo rực với câu thơ:

Dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn người ta vẫn gắng sắm sửa mâm cỗ Tết đầy đủ để tưởng nhớ đến ông bà, Tổ tiên,cầu mong Tổ tiên phù hộ cho con cháu sức khỏe dồi dào, học hành tấn tới, gia đình sung túc làm ăn phát tài phát lộc.

Với người miền Bắc, nhất là đối với người Hà Nội chính gốc mâm cỗ Tết gồm có 4 chén, 4 đĩa tượng trưng cho tứ trụ, bốn mùa và bốn phương. Mâm cỗ lớn thì 6 chén, 6 đĩa hoặc 8 chén, 8 đĩa tượng trưng cho phát lộc, phát tài. Những mâm cỗ lớn phải xếp cao đến 2, 3 tầng. Mâm cỗ Tết xưa được bày lên mâm gỗ hoặc mâm đồng, song hành với chén chiết yêu và đĩa cây mai.

Đặc biệt là những ngày lễ tết người miền Bắc rất chú trọng đến hình thức trình bày món ăn và gia vị, người miền Bắc nấu ăn, bài trí cầu kỳ hơn những vùng miền khác.

Mâm cỗ miền Trung

Miền Trung với thời tiết khắc nghiệt và đặc điểm khí hậu đặc trưng nên nét văn hóa ẩm thực cũng có đôi phần khác biệt. Các món ăn ở đây không cầu kỳ theo kiểu mâm cao cổ đầy như người miền Bắc ngoại trừ các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mâm cỗ gioa thoa văn hóa hai vùng Trung - Bắc thì các tỉnh còn lại có món ăn ngày Tết khá giản dị có xu hướng lưu trữ nên các món ăn được chế biến mặn và bảo quản lâu. Riêng với Huế thì có phần cầu kỳ hơn.

Với người dân miền Trung khi Tết về, trên mâm cỗ Tết miền Trung không thể thiếu bánh tét, dưa món, thịt heo ngâm nước mắm, giò bò, bò kho mật mía, nem chua, các loại bánh...

Mâm cỗ miền Nam

Những món ăn cổ truyền như bánh tét, thịt kho tàu, canh khổ qua nhồi thịt, dưa kiệu tôm khô, bánh tráng cuốn...đã trở thành món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của người dân Nam Bộ. Những món ăn truyền thống này mang đậm dấu ấn của một thời khẩn hoang, mở cõi của người dân nơi đây, ít nặng về nghi thức, phù hợp với khí hậu nắng nóng của Phương Nam.

Ảnh minh họa: Cooky