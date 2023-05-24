Mách nhỏ cho 3 con giáp này chuẩn bị trở thành TỶ PHÚ, cuộc sống có bước tiến lớn, ĐẠI PHÚ QUÝ cả đời bắt đầu từ 25/5

Tuổi Thìn lâm Thiên Ấn khiến công việc có phần cứng nhắc, khó thở. Dù đang làm chức vụ nào thì Thìn cũng nên mềm mỏng một chút để công việc có đường phát triển. Nhiều tài mà không có tâm thì vô dụng. Là con giáp tài giỏi nên tiền tài ổn định nhờ quản lý giỏi kèm thêm cục diện hai hành Thổ tương hòa, không có xui xẻo nào xảy đến trong ngày. Nỗi đau mất tiền mất của từ trước phần nào nguôi ngoai và bạn đang có động lực để bước tiếp, coi như của đi thay người.

Cẩn thận đường tình cảm vì lâm Tương Xung. Dễ mà có cãi nhau, xô xát giữa Thìn với bạn bè, hàng xóm. Người có gia đình hãy để mắt đến người kia, cẩn thận có kẻ thứ 3 cố tình phá hoại hạnh phúc.

Tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng từ hung thần Thiên Quan nên có thể gặp rắc rối trong các mối quan hệ do cách cư xử nóng nảy của mình. Bạn trở nên hiếu thắng và kiêu ngạo hơn, hoàn toàn không có ý che giấu tham vọng của mình. Con giáp này chỉ làm theo ý mình mà không quan tâm tới ý kiến của người khác, tự cho mình là đúng và nổi nóng khi có bất đồng. Vận trình tài lộc của Tỵ cũng có dấu hiệu sa sút. Nếu vẫn giữ thói quen tiêu tiền theo tâm trạng, tiêu vào những việc vô bổ để xả cơn bực dọc trong lòng thì sớm muộn gì bạn cũng phải đau đầu với tình trạng phá tài của mình. Vì vậy bản mệnh nên lập kế hoạch chi tiêu mỗi ngày và nghiêm túc thực hiện theo những điều đã đề ra để quản lý được túi tiền tốt hơn.

Điểm sáng sẽ nằm ở phương diện tình duyên nhờ ngũ hành tương sinh. Con giáp này có chỗ dựa tình cảm vững chắc khi người ấy luôn ở bên cạnh động viên để bạn không thấy mệt mỏi bởi những bão tố của cuộc đời mà tự tin tiến về phía trước, không để mình dễ dàng gục ngã. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ có hy vọng hơn hẳn. Không những thế nhiều người còn được thăng chức, thi đỗ, tăng lương. Một ngày làm việc may mắn hơn mọi ngày. Vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ. Con giáp này làm ăn khéo léo thu được lượng khách hàng ổn định.

Về mặt tình cảm, tuổi Ngọ rất hay được lòng mọi người xung quanh vì hiền khô như cục đất. Con giáp này cũng tỉnh táo trong yêu đương. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ có cơ hội tỏ tình với người mình thích.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm