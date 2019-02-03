Mách gia chủ bí kíp chọn hoa theo mệnh trong ngày Tết để tăng tài lộc trong năm mới

Trong phong thủy, mỗi loài hoa sẽ có một ý nghĩa riêng, vì vậy nếu biết chọn loại hoa phù hợp với mệnh của gia chủ thì trong năm mới gia đình sẽ yên ấm, gặp nhiều vận may về tài lộc.

Việc trang trí hoa không chỉ mang đến không gian trang trọng, trong lành cho ngôi nhà mà còn giúp gia đình thêm an khang, tài vận dồi dào.

Dưới đây là hướng dẫn gia chủ cách chọn hoa theo mệnh để hợp phong thủy trong năm mới này:

Theo quy luật ngũ hành trong phong thủy, những người thuộc mệnh Kim sẽ hợp với những màu sắc như trắng, ánh kim, vàng đậm hay nâu. Chính vì vậy, trong dịp năm mới này, gia chủ mệnh Kim có thể chọn những loại hoa như: Hoa bách hợp vàng, phong lan trắng, hoa đỗ quyên để gia tăng vượng khí, vận may cho gia đình.

Những bông hoa có màu vàng, ánh kim hay trắng sẽ mang lại may mắn cho gia chủ mệnh Kim - Ảnh minh họa: Internet

Gia chủ mệnh Mộc

Nếu gia chủ mang mệnh Mộc thì nên chọn những loài hoa có màu sắc tương ứng với mệnh Thủy. Vì trong ngũ hành, mệnh Mộc sẽ hợp với mệnh Thủy và tương khắc với mệnh Hỏa.

Khi chọn hoa, bạn nên chọn những loài hoa có màu xanh nước biển và tránh những màu đỏ, cam, hồng.

Một số loài hoa được gợi ý đó là: Hoa cẩm tú cầu xanh, hoa chuông xanh, hoa thanh tú, hoa hồng xanh…

Gia chủ mệnh Thủy

Để năm mới an khang, gặp nhiều may mắn về tài vận, gia chủ mệnh Thủy nên chọn những loài hoa có màu sắc thuộc mệnh Kim như trắng, ánh kim, vàng đậm hay nâu. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn những loài hoa mang màu xanh nước biển hoặc xanh lá.

Người mệnh Thủy có thể trang trí hoa hồng xanh trong nhà dịp Tết - Ảnh minh họa: Internet

Một số loài hoa điển hình như: Hoa lan ý, hoa hồng xanh, hoa trà, hoa cúc…

Gia chủ mệnh Hỏa

Những người thuộc mệnh Hỏa nếu muốn năm mới an khang, tài lộc đầy nhà thì nên chọn những loài hoa có màu sắc đậm như: Hoa hồng đỏ, hoa thu hải đường, hoa đồng tiền, hoa trà đỏ…

Gia chủ mệnh Thổ

Trong ngũ hành, mệnh Thổ hợp với mệnh Hỏa nên gia chủ mang mệnh Thổ thì chọn những màu sắc đậm như đỏ, cam, tím hoặc màu nâu đất.

Hoa thủy tiên có thể mang lại may mắn cho gia chủ mệnh thổ - Ảnh minh họa: Internet

Một số loài hoa phù hợp: Hoa lan lửa, hoa thủy tiên, hoa dâm bụt vàng…

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.