Lưu ý dành cho người tuổi Kỷ Mùi năm 2020

Tâm linh - Tử vi 09/10/2019 17:36

Cũng tương tự như hình ảnh con vật đại diện, người tuổi Mùi đa phần đều hiền hậu, sống an nhàn, luôn vui vẻ và chan hòa với mọi người. Người tuổi mùi thường sống cho tập thể, quan tâm đến những người thân cận, không ích kỷ cũng như không bao giờ làm điều xấu hổ với lương tâm. Vậy vận mệnh của tuổi kỷ mùi năm 2020 như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé

Tìm hiểu về tuổi kỷ mùi

Trước khi tìm hiểu về tuổi kỷ mùi năm 2020, tuổi kỷ mùi hợp hướng nhà nào? tuổi kỷ mùi sơn nhà màu gì? hay tuổi kỷ mùi khai trương ngày nào tốt? chúng ta cũng nên hiểu qua về những người sinh vào tuổi kỷ mùi. Trong tử vi, người tuổi mùi được đánh giá là những người sống rất giàu tình cảm, đầy lòng trắc ẩn, yêu thương đồng loại. Bởi thế, những người ở tuổi này thường có khuynh hướng sáng tác nghệ thuật, truyền tải những thông điệp yêu thương với thế giới loài người.

Người tuổi mùi thường sống thiên về nội tâm, ít chia sẻ cảm xúc, tình cảm cho người khác. Họ rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người khác thầm lặng, sẵn sàng chịu thiệt thòi mà không cần được nhận lại. Điều mong muốn lớn nhất với tuổi Mùi không hẳn là cuộc sống sang giàu, sung sướng mà là cuộc sống an nhàn, yên bình và luôn ngập tràn yêu thương.

Người tuổi mùi thường sống thiên về nội tâm, ít chia sẻ cảm xúc
Người tuổi mùi thường sống thiên về nội tâm, ít chia sẻ cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần người tuổi Mùi thường không thuộc tuýp người thích là người đứng đầu cũng như không thích lãnh đạo ai. Không hẳn là họ không có khả năng mà những người ở tuổi thường có xu hướng làm việc độc lập, khó chịu được áp lực lớn trong công việc.

Tuổi kỷ mùi sinh con năm 2020 có tốt không?

Tuổi kỷ mùi sinh con năm 2020 có tốt không?Xét về mặt tính cách nhưng về mặt tình cảm thì hai tuổi này lại khá hòa hợp. Thông thường, tuổi tý thường là kiểu người hướng ngoại, thích giao lưu, có nhiều bạn bè và rất thu hút những người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi lại là mẫu người của gia đình, luôn quan tâm, chăm sóc tốt cho con cái nên cũng rất thu hút những người tuổi Tý. Có thể nói, đây là hai tuổi có sự tương hỗ nhau rất tốt, chính vì thế mà người tuổi kỷ mùi năm 2020 nếu có kế hoạch sinh con được xem là khá tốt.

Tuổi kỷ Mùi sinh con năm 2020 tháng nào tốt?

Theo tử vi, nếu sinh con năm 2020 vào Tứ Quý, mùa Hạ thì được xem là tốt, ngược lại sinh vào mùa Thu, Xuân hoặc Đông lại là lỗi mùa sinh. Cụ thể:

Tháng 1 âm (tháng Dần)

Tuổi Tý nếu được sinh vào tiết xuân thường là có tài, có cuộc sống vật chất khá đầy đủ. Tuy nhiên, bản tính lại hay tự cao, luôn cho rằng những gì mình làm là đúng nên cuộc sống đôi khi không như ý.

Tuổi Tý nếu được sinh vào tiết xuân thường là có tài
Tuổi Tý nếu được sinh vào tiết xuân thường là có tài - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 2 (tháng Mão)

Người sinh vào tháng này dự sẽ là người hay nhút nhát, nhã nhặn, quan hệ rộng, tuy nhiên lại không thích sự sôi động, có duyên giao kết quý nhân. Số thường ít may mắn, dễ gặp vất vả, nhiều nỗi lo âu

Tháng 3 (tháng Thìn)

Tuổi kỷ mùi năm 2020 sinh con vào tháng này, trẻ sinh ra sẽ có tính độc lập. Tuy dự có tài lộc nhưng lại ít nhờ được bạn bè, ngược lại còn có thể bị bạn hãm hại

Tháng 4 (tháng Tỵ)

Người sinh tháng này thường sống lãng mạn, si tình và ít làm chủ được bản thân. Có mối quan hệ xã hội rộng nhưng nhiều nguy nan.

Tháng 5 (tháng Ngọ)

Tuổi kỷ mùi năm 2020 nếu sinh con tháng 5 thường có tinh thần tự lập khá cao, được nhiều người kính phục. Có số giàu có nhưng thường được hưởng phúc muộn.

Tháng 6 (tháng Mùi)

Đường công danh và sự nghiệp dự với tuổi của trẻ sinh này sẽ rộng mở, cả đời hưởng phúc lộc hơn bạn bè. Tuy vậy, lớn lên lại thích làm việc vượt quá với khả năng nên hay chuốc thất bại. Trong công việc cũng dễ xảy ra những xung đột với cấp trên.

Tháng 7 (tháng Thân)

Sinh tháng 7 thường là người có khí chất kiên cường, rất ôn hòa, nội tâm khá phong phú, suy nghĩ thấu đáo. Được hưởng lộc trời cho nên đời sống no đủ, tuổi trung niên thường phát đạt.

Tháng 8 (tháng Dậu)

Sinh tháng dậu là người thông minh, có tài trí hơn người, có tính nhạy bén và quan hệ rộng, lớn lên rất thành đạt. Số của tháng sinh cũng được quý nhân phù trợ, nếu là nam sẽ có số hào hoa, là nữ thì đức hạnh, duyên dáng.

Tháng 9 (tháng Tuất)

Tuổi Tý sinh tháng 9 tương lai sẽ là người trung thực, nhạy cảm, cẩn trọng, có khả năng kiếm tiền giỏi, tự thân vận động, thiên hướng sẽ làm chỉ huy

Tháng 10 (tháng Hợi)

Dự tuổi kỷ mùi năm 2020 sinh con tháng 10 sẽ biết nhìn xa trông rộng, khả năng phán đoán tốt, có tính tự lập. Cuộc sống về vật chất những năm đầu sự nghiệp không ổn định, ngoài 30 tuổi mới có sự nghiệp riêng mình.

Tháng 11 (tháng Tý)

Đây là tháng không tốt với người tuổi Kỷ mùi nếu sinh con rơi vào tháng này, người sinh tháng này thường độc đoán, ít mối quan hệ, sự nghiệp đến muộn nhưng ít thành công.

Tháng 12 (tháng Sửu)

Tuổi Tý nếu sinh vào tiết Tiểu Hàn thường là người nhiệt tình, luôn bận rộn với công việc. Cuộc sống cũng thường no đủ, an khang, cả đời được hưởng phúc.

Tuổi kỷ mùi hợp hướng làm việc nào

Với nữ Kỷ Mùi

Theo tử vi, người nữ tuổi kỷ mùi sẽ thuộc Đông Tứ Mệnh, do đó bàn làm việc nên quay về một trong những hướng như: Đông Nam (Diên Niên), Nam (Sinh Khí), hướng Bắc (Thiên Y) và Đông. Phương vị để đặt bàn Thần Tài với người nữ tuổi Kỷ Mùi là góc hướng Bắc phòng làm việc. Hướng ngồi làm việc nên tránh các hướng Tây ( Tuyệt Mệnh), Tây Bắc (Ngũ Quỷ), Đông Bắc ( Lục Sát), Tây Nam (Họa Hại).

Người tuổi kỷ mùi sẽ thuộc Đông Tứ Mệnh
Người tuổi kỷ mùi sẽ thuộc Đông Tứ Mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Với nam Kỷ Mùi

Nam giới tuổi kỷ mùi nên đặt bàn làm việc ở góc hướng Bắc, cần quay về một trong những hướng: Nam (Sinh Khí), Đông Nam (Diên Niên), g Bắc ( Thiên Y) và cuối cùng hướng Đông. Hướng xấu với người nam thuộc tuổi Kỷ Mùi nên tránh là hướng Tây ( Tuyệt Mệnh), Tây Bắc (Ngũ Quỷ), Đông Bắc ( Lục Sát), Tây Nam ( Họa Hại).

Nam giới tuổi kỷ mùi nên đặt bàn làm việc ở góc hướng Bắc
Nam giới tuổi kỷ mùi nên đặt bàn làm việc ở góc hướng Bắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi kỷ mùi hợp cây gì

Với những người tuổi Mùi sinh vào những năm: 1943 (Quý Mùi), năm 1955 (Ất Mùi), năm 1967 (Đinh Mùi), năm 1979 (Kỷ Mùi) hay năm 1991 (Tân Mùi),… Để có thể chọn loại cây phù hợp với người cần dựa vào các yếu tố của phong thủy ngũ hành. Lựa cây phong thủy theo tuổi dựa chủ yếu vào bản mệnh, từ đó chọn cây có màu phù hợp.

  • Với những người tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, màu tương sinh là màu thuộc hàng Thủy như: xanh đen hay xanh dương. Màu tương hợp sẽ thuộc hành Mộc: xanh lá cây, xanh nõn chuối…
  • Người tuổi Quý Mùi thuộc mạng Kim nên mua những cây cảnh có hoa, lá màu vàng hoặc nâu. Hoặc cũng có thể chọn cây có lá, hoa màu trắng thuộc Kim, đây là màu tương hợp với mệnh.
  • Người tuổi Đinh Mùi thuộc mạng Thủy nên chọn các loại cây có lá, hoa nhiều màu trắng thuộc hành Kim hoặc xanh xanh dương, xanh đen, những màu này tương hợp với người mạng Thủy.
  • Người tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa. Vì thế, nên chọn những cây có hoa lá màu xanh lá cây, thuộc hành Mộc, hoặc có thể chọn những cây có lá, hoa màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc màu bản mệnh Hỏa, giúp đem đến nhiều tài lộc, may mắn, giàu sang phú quý.
  • Người tuổi Tân Mùi mệnh Thổ nên chọn những loại cây có hoa, lá màu đỏ, cam, tím thuộc hành Hỏa hoặc nâu, vàng thuộc màu bản mạng Thổ.
Lựa cây phong thủy theo tuổi dựa chủ yếu vào bản mệnh
Lựa cây phong thủy theo tuổi dựa chủ yếu vào bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi kỷ mùi xây nhà năm 2020 hướng nào tốt

Hướng nhà có ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường làm việc, cư trú. Vì thế, việc chọn hướng nhà phải bao quát gồm cả điều kiện khí hậu, địa lí... Thông thường, theo phong thủy hướng nhà tốt phải đáp ứng yêu cầu mùa đông nhận ánh sáng mặt trời, mùa hè tránh ánh nắng chiếu trực tiếp mà vẫn mát mẻ, thông thoáng. Đồng thời, cũng phải cân nhắc đến cảnh quan ngôi nhà, quan cảnh xã hội. Theo đó, tuổi Kỷ Mùi năm 2020 nếu có ý định xây nhà nên lưu ý:

  • Hướng nhà tốt sẽ là các hướng: Nam(Sinh Khí), hướng Đông Nam(Diên Niên), hướng Bắc (Thiên Y) và hướng Đông (Phục Vị)
  • Hướng xấu sẽ là các hướng: hướng Tây Nam (Hoạ Hại), hướng Tây (Tuyệt Mệnh), hướng Đông Bắc (Lục Sát) và hướng Tây Bắc (Ngũ Quỷ)
Hướng nhà có ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường làm việc
Hướng nhà có ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài lưu ý dành cho người tuổi Kỷ Mùi năm 2020. Hy vọng, những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong năm 2020 sắp đến.

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