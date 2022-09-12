Luôn khăng khăng với ý kiến của bản thân, không bao giờ nhận lỗi sai về mình là 3 con giáp nào?

Chắc hẳn ai ai cũng đều biết tính tình người tuổi Sửu thế nào rồi. Nhắc đến con giáp cố chấp, không ai không nghĩ đến người tuổi Sửu.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tính cách của họ cũng giống như việc họ không thích nói chuyện vậy, vừa thâm trầm vừa cứng nhắc, làm thế nào cũng không thay đổi được. Dù họ biết mình sai mười mươi nhưng đừng hòng bạn nghe được lời xin lỗi từ họ.

Họ không chịu được việc nhận mình sai, còn hay cãi cùn như trẻ con, nhất quyết phủ nhận đến cùng. Nhưng nói thực, người miệng lưỡi không mấy linh hoạt như tuổi Sửu, mấy khi cãi cho nổi. Thế nên, sau vài lần, họ học theo bài im lặng.

Nếu bạn ở bên người tuổi Sửu thì cũng đừng ngạc nhiên khi con giáp này phạm sai lầm nhưng nhất quyết không xin lỗi, cũng chẳng giãi bày gì.

Họ sẽ chỉ ngồi yên, ai cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời, quyết không nhận lỗi. Với trường hợp này, nếu nhất định phải phê bình, bạn hãy chú ý lựa chọn từ ngữ uyển chuyển, dễ chịu chút nhé.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị trông cứng cỏi, mạnh mẽ với vẻ cao ngạo là thế nhưng thực ra họ đang che giấu cái tôi mong manh, yếu đuối bên trong. Những điều này khiến việc phải thừa nhận bản thân đã sai lầm trở thành một lời đe dọa đáng sợ, mà bản ngã của họ không có khả năng chịu đựng nổi.



Việc nhận sai sẽ khiến tâm lý họ bị ảnh hưởng nặng nề, và cơ chế phòng thủ có sẵn trong họ sẽ làm mọi cách để điều đó không diễn ra. Nhận thức về thực tại của họ sẽ trở nên méo mó và biến dạng, nhằm giảm tính chất nguy hại của sự việc và sự thay đổi ấy đồng nghĩa với việc họ không còn thấy mình đang phạm sai lầm.





Thế nhưng con giáp tuổi Tị ơi, bạn có biết rằng nếu bạn thực sự mạnh mẽ thì chẳng cần tỏ ra thì người khác cũng đã cảm nhận được khí chất đó. Không phải bạn tỏ ra gai góc, xăm trổ đầy mình mà mọi người sợ đâu, họ chỉ nể trọng ở cách bạn sống và xử lý các vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình mà thôi.



Nhiều người sẽ hiểu dũng khí tức là đọ sức một phen bằng tay chân hoặc "võ miệng" để tranh tài cao thấp, nhưng đó chỉ là cách hành xử của tiểu nhân chứ không phải bậc quân tử.

Dũng khí lớn nhất của người ta chính là tự nhận ra được sai lầm của bản thân mình, biết hối hận, phản tỉnh, dám đứng trước mặt nhiều người thừa nhận sai lầm.

Tuổi Dậu

Thứ mà người tuổi Dậu giỏi nhất có lẽ chính là đánh bóng hình tượng bản thân. Nếu như bạn lỡ chỉ ra lỗi lầm gì đó của họ, khiến cho họ mất mặt thì bạn sẽ được thấy ngay họ là con giáp cố chấp đến nhường nào.

Để bảo vệ hình ảnh của mình, họ chắc chắn sẽ không bao giờ nhận sai. Chẳng những không nhận sai, họ còn đẩy lỗi sang cho người khác, nói gì cũng có chứng cứ rõ ràng, có tình có lý.

Xét chuẩn ra thì họ đi làm diễn viên cũng được, bởi mấy ai nói lời điêu toa mà diễn như thật với bộ mặt nghiêm túc như người tuổi Dậu. Họ đã thoái thác là làm cho đến cùng, hoàn hảo như kịch bản viết sẵn, khiến cho người nghe đều tưởng rằng đó mới là sự thật.

Cố chấp, không chịu nhận sai về mình đến mức độ thượng thừa như thế, có lẽ nếu bạn có ý định vạch mặt con giáp này thì có lẽ nên rút lui, kẻo cuối cùng chính mình lại là người ăn quả đắng đó.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.