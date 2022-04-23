Luôn giữ trọn đạo hiếu làm con, ba mẹ nào SINH RA được những con giáp này hưởng phúc cả đời

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 15:53

Cha mẹ sinh con biển hồ lai láng. Những con giáp nào sẽ vinh hạnh được gọi tên ?

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp đầu tiên đứng đầu trong số 3 con giáp hiếu thảo nhất với cha mẹ. Theo ghi chép của sử sách Trung Hoa, tuổi Mùi là người giàu tình cảm nhất. Những người thuộc tuổi Mùi được mệnh danh là những người thích làm việc thiện.

Người tuổi Mùi luôn chính trực, gần gũi, dễ bị người khác làm cho mềm lòng. Phong thái của người tuổi Mùi vô cùng tao nhã, họ thích con nít, và yêu động vật, là người theo chủ nghĩa yêu thương nhân loại.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người lạc quan vui vẻ, đồng thời họ cũng thấu hiểu và trân trọng tình cảm của cha mẹ dành cho mình và là người con cực kỳ hiếu thuận. Người tuổi Ngọ có thể sống rất giản dị, nhưng chỉ cần là thứ cha mẹ thích hoặc cải thiện sức khỏe cho cha mẹ thì họ chi tiêu không tiếc tay.

Ngoài những thứ về vật chất, người tuổi Ngọ cũng dành nhiều thời gian ở bên cha mẹ để tránh cho cha mẹ cảm thấy cô đơn khi con cái đã lớn. Người tuổi Ngọ là một người con hiếu thảo và cuộc đời họ cũng tràn đầy phước lành, trong tương lai họ sẽ có một cuộc sống sung túc no đủ.

Tuổi Thìn

Dù cách đối xử của người tuổi Thìn với người khác có chút ích kỷ, họ lại toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho cha mẹ. Chỉ cần cha mẹ yêu cầu, họ nhiệt tình đáp ứng.

Luôn giữ trọn đạo hiếu làm con, ba mẹ nào SINH RA được những con giáp này hưởng phúc cả đời - Ảnh 1
Dù cách đối xử của người tuổi Thìn với người khác có chút ích kỷ, họ lại toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho cha mẹ.

Đôi khi vì quá nghe lời bố mẹ, người tuổi Thìn gặp trắc trở trong tình yêu. Một khi đối tượng họ chọn không được cha mẹ đồng ý, họ sẽ suy nghĩ và cân nhắc lại, miễn sao bố mẹ hài lòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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