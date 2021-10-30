Lục hợp cầu may, bán hợp tiếp sức, 3 con giáp này ngày 31/10/2021 đường tài lộc vượng sắc, người buôn bán hay làm công ăn lương đều thu về BẠC TỶ

Tử vi 12 con giáp ngày 31/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này đường tài lộc vượng sắc, người buôn bán hay làm công ăn lương đều thu về BẠC TỶ nhờ lục hợp cầu may, bán hợp tiếp sức.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày 31/10/2021, cục diện lục hợp mang tới quý nhân giúp tuổi Sửu vượt qua thế bế tắc một cách dễ dàng. Nhờ vậy, những vấn đề vốn đang làm khó con giáp này sẽ được cách giải quyết thấu đáo, công việc tiến triển nhanh hơn.

Lại thêm cát tinh độ mệnh, bản mệnh cũng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tán thưởng của đồng nghiệp nhờ năng lực nổi trội cũng như tinh thần trách nhiệm cao. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của con giáp này trong thời gian qua.

Theo tử vi ngày 31/10/2021, cục diện lục hợp mang tới quý nhân giúp tuổi Sửu vượt qua thế bế tắc một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hằng ngày 31/10/2021 cho thấy, tuổi Dần một ngày hanh thông với đường tài lộc vượng sắc. Con giáp này nếu theo đường kinh doanh thì càng thêm thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Bản mệnh nên tiến hành những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu.

Cục diện bán hợp giúp cho vận trình tài lộc của tuổi Dần tươi sáng hơn nhiều. Tiền bạc dồi dào nhờ chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên lợi nhuận thu về ngày càng cao.

Tỵ có thể sẽ được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt nhờ hưởng cát khí từ tài tinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, ngày 31/10/2021 tuổi Tỵ có thể sẽ được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt nhờ hưởng cát khí từ tài tinh. Con giáp này được cát thần này chỉ đường dẫn lối, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì thu nhập cũng tăng cao.

Đặc biệt, người theo nghiệp làm ăn buôn bán đón lộc lá không ngớt, hàng hóa bán đắt như tôm tươi. Con giáp này biết được thế mạnh của mình và tìm thấy phương hướng kinh doanh mới, đánh trúng thị trường, nhờ vậy mà lợi nhuận không ngừng tăng tới con số khủng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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