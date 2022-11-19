Long Lân tề tựu ban thóc lúa đầy nhà 3 con giáp vào đúng 6h sáng Thứ 2 ngày 21/11: Từ nay ai nghèo mặc ai, phước báo trùng lai, công danh thuận lợi, lộc lá bủa vây, gia đình ấm êm viên mãn

Đúng 6h sáng Thứ 2 ngày 21/11 tới chính là lúc thần tài tìm đến những con giáp này, ban cho họ một cuộc sống giàu có, hạnh phúc.
- Tứ Hợp xuất hiện vào lúc 11 giờ 11 phút, ngày 11 tháng 11: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tài khí ngút trời
- Buổi trưa ngày 11/11 (từ 10h đến 13h chiều): Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp này gặp hung hóa cát, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh
Tuổi Tỵ
Theo tử vi, những người tuổi Tỵ đúng 6h sáng ngày 21/11 sẽ bước vào thời kỳ tài lộc rộng mở, nếu nắm bắt tốt sẽ có cơ hội đưa công việc của mình lên một tầm cao mới. Người tuổi Tỵ trở nên kiên nhẫn hơn trong công việc, vừa có sự tiến bộ vừa giữ được sự ổn định, vượt qua lo lắng, nâng cao tay nghề hơn, được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển. Những chú Rắn được dự báo có tin vui về tài lộc, vượt qua áp lực, chinh phục thử thách, từng bước thành công.
Tuổi Tý
Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền, tuổi Tý dường như không chịu lùi bước trước khó khăn. Con giáp này không chấp nhận cuộc sống giàu có, không cho phép người khác coi thường mình. Cuộc sống của Tý là không ngừng nỗ lực vươn lên, bằng mọi giá để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Chính nhờ việc tu chí làm ăn và thói quen tiêu tiền tính toán nghiêm túc như vậy, tuổi Tý mới tích lũy được một khối tài sản lớn.
Tý vốn là người khiêm tốn, giỏi giang, kiếm tiền tốt, ăn nói dễ nghe không thích phô trương. Ai không hiểu sẽ không thể biết được bên trong con giáp này thế nào. Dù cuộc sống hiện tại giàu sang phú quý bao nhiêu thì Tý vấn luôn giữ lối sống tiết kiệm, đơn giản. Thế nên, khi nhìn vào vẻ ngoài sẽ chẳng ai biết được tiềm lực kinh tế thật sự của con giáp này
Tuổi Thân
Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại đối mặt với gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Thân tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.
Người tuổi Thân vốn có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào 6h sáng ngày 21/11 những người tuổi Thân sẽ tìm kiếm được cơ hội thăng hoa, tình tiền mỹ mãn không thiếu thứ gì. Sự nghiệp tuổi Thân sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau, thành công ngoài mong đợi.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.