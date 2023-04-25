Lộc tứ phương đổ về dịp lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp ngân khố tăng vọt, phong sinh thủy khởi, vượng phát giàu sang

Tuổi Mão được dự đoán có vận tiền bạc hanh thông nhất trong 12 con giáp. Bạn có cơ hội được thưởng nóng, may mắn trong các trò chơi. Nhưng không nên vì vậy mà Mão sa đà vào các trò đỏ đen.

Chuyện tình cảm có chút vướng bận, cả hai thường tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhường nhịn người ấy một chút sẽ tốt hơn cho mối quan hệ của cả hai.

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc. Dường như người tuổi này nhanh nhẹn hơn trước, đồng thời còn được ra quyết định một cách sáng suốt. Vì thế, bản mệnh hãy tập trung vào công việc chính rồi sẽ nhận được những thành quả xứng đáng.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên khăng khít hơn trước do cả hai đều có khoảng thời gian đủ dài ở cạnh nhau. Người độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua buổi xã giao trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự báo, người tuổi Dần như được tiếp thêm nhiều năng lượng và động lực chiến đấu với công việc của mình. Với tinh thần trách nhiệm, dù gặp phải nhiều áp lực và căng thẳng đến đâu cũng không khiến bản mệnh nản chí, ngược lại càng thêm quyết tâm. Chính Tài còn mang tới cơ hội cải thiện thu nhập cho những chú Hổ.

Tử vi 12 con giáp cho biết thêm con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ rất dư dả về tiền bạc, vận may tài lộc đang nằm trong tay bạn. Người làm công ăn lương tuy chỉ có lương cố định nhưng vẫn có thể kiếm thêm bằng nghề tay trái, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ hơn một chút thì chẳng lo túng thiếu. Ngũ hành tương sinh cũng giúp điều hòa mối quan hệ đôi lứa thêm hòa hảo. Vợ chồng đồng lòng đồng sức, cùng vun vén hạnh phúc gia đình. Con cái chăm ngoan hiếu thuận, học hành chăm chỉ. Tất cả những điều này trở thành động lực để bản mệnh thêm nỗ lực vì gia đình mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm