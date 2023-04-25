Lộc tứ phương đổ về dịp lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp ngân khố tăng vọt, phong sinh thủy khởi, vượng phát giàu sang

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 01:21

Dịp lễ 30/4 – 1/5 là thời điểm vạn sự hanh thông, thiên thời địa lợi, phong sinh thủy khởi, làm đâu thắng đó của 3 con giáp vàng

Tuổi Mão

Tuổi Mão được dự đoán có vận tiền bạc hanh thông nhất trong 12 con giáp. Bạn có cơ hội được thưởng nóng, may mắn trong các trò chơi. Nhưng không nên vì vậy mà Mão sa đà vào các trò đỏ đen.

Chuyện tình cảm có chút vướng bận, cả hai thường tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhường nhịn người ấy một chút sẽ tốt hơn cho mối quan hệ của cả hai.

Lộc tứ phương đổ về dịp lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp ngân khố tăng vọt, phong sinh thủy khởi, vượng phát giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc. Dường như người tuổi này nhanh nhẹn hơn trước, đồng thời còn được ra quyết định một cách sáng suốt. Vì thế, bản mệnh hãy tập trung vào công việc chính rồi sẽ  nhận được những thành quả xứng đáng. 

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên khăng khít hơn trước do cả hai đều có khoảng thời gian đủ dài ở cạnh nhau. Người độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua buổi xã giao trong công việc. 

Lộc tứ phương đổ về dịp lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp ngân khố tăng vọt, phong sinh thủy khởi, vượng phát giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự báo, người tuổi Dần như được tiếp thêm nhiều năng lượng và động lực chiến đấu với công việc của mình. Với tinh thần trách nhiệm, dù gặp phải nhiều áp lực và căng thẳng đến đâu cũng không khiến bản mệnh nản chí, ngược lại càng thêm quyết tâm. Chính Tài còn mang tới cơ hội cải thiện thu nhập cho những chú Hổ.

Tử vi 12 con giáp cho biết thêm con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ rất dư dả về tiền bạc, vận may tài lộc đang nằm trong tay bạn. Người làm công ăn lương tuy chỉ có lương cố định nhưng vẫn có thể kiếm thêm bằng nghề tay trái, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ hơn một chút thì chẳng lo túng thiếu. Ngũ hành tương sinh cũng giúp điều hòa mối quan hệ đôi lứa thêm hòa hảo. Vợ chồng đồng lòng đồng sức, cùng vun vén hạnh phúc gia đình. Con cái chăm ngoan hiếu thuận, học hành chăm chỉ. Tất cả những điều này trở thành động lực để bản mệnh thêm nỗ lực vì gia đình mình.

Lộc tứ phương đổ về dịp lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp ngân khố tăng vọt, phong sinh thủy khởi, vượng phát giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang tháng 5: 3 con giáp bất ngờ trúng số, đếm tiền mỏi tay, vàng để chật két, giàu có nhất vùng đến tháng 6 phát tài trong sự ngỡ ngàng

Bước sang tháng 5: 3 con giáp bất ngờ trúng số, đếm tiền mỏi tay, vàng để chật két, giàu có nhất vùng đến tháng 6 phát tài trong sự ngỡ ngàng

Bước sang tháng 5 là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp may mắn này, làm gì cũng đặc biệt may mắn, tiền bạc phủ phê, cuộc sống không thiếu gì

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 30/4 du bao tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to