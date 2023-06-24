Lộc Trời rơi ngay cửa đúng thứ Bảy ngày 24/6/2023, 3 con giáp sự nghiệp phơi phới, thần tốc thành công, số dư tài khoản tăng nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 01:29

Hôm nay, 3 con giáp có cơ hội kiếm tiền, thu về một khoản không nhỏ chút nào.

Tuổi Dậu

Được Thiên Ấn phù trợ nên tuổi Dậu trở thành người có tiếng nói trong công việc hôm nay. Những bạn làm quản lý, giám đốc, cấp trên sẽ có lợi, có uy quyền, ăn nên làm ra, ai cũng phải nể. Nhưng vận may chỉ đến với những người khiêm tốn và ăn nói cư xử có chừng mực mà thôi. 

Lộc Trời rơi ngay cửa đúng thứ Bảy ngày 24/6/2023, 3 con giáp sự nghiệp phơi phới, thần tốc thành công, số dư tài khoản tăng nhanh chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rất may, chuyện tình cảm khá tốt nhờ Tam Hợp cục. Bạn và người ấy tâm đầu ý hợp, người ấy luôn ở bên bạn và động viên bạn vượt qua mọi chuyện. Bạn có một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến khắp mọi nơi. Đây cũng là lý do chính khiến bạn nhận được sự quan tâm và yêu mến của mọi người xung quanh. 

Nay nhờ cục diện Thổ dưỡng Kim nên Dậu có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho mình, dù làm nghề nào cũng có thu nhập tốt cả, nên hãy tận dụng cơ hội hiếm có này để tăng doanh thu, khai trương, nhập hàng lấy may nhé.

Tuổi Sửu

Hôm nay, tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Lộc Trời rơi ngay cửa đúng thứ Bảy ngày 24/6/2023, 3 con giáp sự nghiệp phơi phới, thần tốc thành công, số dư tài khoản tăng nhanh chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Chuyện làm ăn của tuổi Sửu hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Sửu cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Tuổi Mão

Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên tuổi Mão trong ngày thứ Bảy 24/06/2023 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

Lộc Trời rơi ngay cửa đúng thứ Bảy ngày 24/6/2023, 3 con giáp sự nghiệp phơi phới, thần tốc thành công, số dư tài khoản tăng nhanh chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

May mắn với tuổi Mão là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa tuổi Mão với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó. 

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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