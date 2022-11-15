Lộc trời rải ngay nhà 3 con giáp vào đúng 9h sáng Thứ 4 ngày 16/11: Đời vui, sức khỏe, an khang, từ nay lắm Lộc, lắm Tài, lắm Ân Phúc

Nhà ai có 3 con giáp này thì hứng hết lộc trời, tiền vào như nước, bạc chất đầy kho, có thể lan tỏa phúc khí đến mọi người xung quanh.

Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc, làm việc gì cũng kiên nhẫn, nhờ vậy hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Thời điểm này người tuổi Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây, gặp nhiều may mắn, dù làm việc gì cũng suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Tỵ bước sang trang mới đầy hứa hẹn. Sự tài năng, làm việc có trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn của họ có thể được cấp trên ghi nhận và đánh giá tốt. Hãy chú ý nắm bắt cơ hội để tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Sự thuận lợi trong công việc sẽ thúc đẩy tài lộc gia tăng. Tuổi Mùi Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, thông minh, nhưng không dễ dàng tự tìm được cơ hội cho bản thân mình. Đa số những người tuổi Mùi sống hướng nội, họ không dễ dàng giao tiếp với nhiều người nhưng nếu có quý nhân bên cạnh giúp đỡ thì họ sẽ tìm được cơ hội thăng tiến. Trong tháng 10, những người tuổi Mùi đã đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở, thậm chí còn phải đánh đổi và hy sinh khá nhiều, tuy nhiên sắp tới họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet Thời điểm này, tuổi Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, có người còn tìm được hướng đi mới trong công việc. Tuổi Mùi không chỉ có khả năng thay đổi cuộc sống vật chất mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện. Tuổi Thìn Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác. Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, con giáp tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Trong thời điểm này con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông. Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong tuần này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước. *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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