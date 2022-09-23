Lộc tới trong 2 ngày cuối tuần (24-25/9/2022), xuất hiện 3 con giáp nhận được hồng phước, tài lộc đủ đầy, giàu hơn trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 07:03

Trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này, ai sẽ là con giáp may mắn cuối tuần này (24-25/9) khi làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông hơn người? Hãy cùng khám phá nhé!

Tuổi Ngọ

Ngọ là một trong những con giáp phát tài vào 2 ngày cuối tuần này. Nguồn thu nhập của bản mệnh tăng cao đến mức bất ngờ, đây chính là thời cơ để phát tài phát lộc của tuổi Ngọ.

Ngọ dựa vào chính năng lực của mình để kiếm tiền và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong thời gian vừa qua. Thời điểm này, bản mệnh có thể hài lòng và yên tâm với tình hình tài chính của mình.

Vì luôn nỗ lực hết mình nên cơ hội kiếm tiền lần lượt xuất hiện trước mắt Ngọ. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, cần cù thì sẽ sớm thu được quả ngọt. Bên cạnh đó, Ngọ còn tìm được nguồn cảm hứng, đam mê và động lực làm việc, không để cho những khó khăn trước mắt cản trở. Bản mệnh cho thấy tinh thần hăng say và hào hứng hơn bao giờ hết. Mọi việc đang diễn ra hết sức suôn sẻ với bạn.

Lộc tới trong 2 ngày cuối tuần (24-25/9/2022), xuất hiện 3 con giáp nhận được hồng phước, tài lộc đủ đầy, giàu hơn trúng số độc đắc - Ảnh 1
Ngọ dựa vào chính năng lực của mình để kiếm tiền và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong thời gian vừa qua. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Hai ngày cuối tuần này (24-25/9), thần May Mắn mỉm cười với người tuổi Thìn, mang đến cho con giáp này những bước nhảy vọt trên con đường công danh sự nghiệp Theo đó, công việc của người tuổi Thìn đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Khả năng sáng tạo mà tuổi Thìn đang sở hữu giúp công việc được giải quyết khá nhanh. Dường như đây là ngày mà bạn dễ dàng để có thể cho mọi người thấy năng lực của mình.

Chẳng những vậy, vận trình công danh tài lộc của những chú Rồng cũng có cơ hội vượng phát. Bản mệnh có thể giành được những thành quả nhất định nếu có kế hoạch khởi nghiệp trong thời gian này, trước tiên là thu về được một khoản tiền không nhỏ. Có thể thấy những xui xẻo đã lùi xa, cuối tuần này là thời điểm mà bản mệnh thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay.

Lộc tới trong 2 ngày cuối tuần (24-25/9/2022), xuất hiện 3 con giáp nhận được hồng phước, tài lộc đủ đầy, giàu hơn trúng số độc đắc - Ảnh 2
Khả năng sáng tạo mà tuổi Thìn đang sở hữu giúp công việc được giải quyết khá nhanh. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tuy rất hòa đồng, thân thiện nhưng lại là người luôn tỉnh táo biết dung lý trí để lấn át sở thích và mộng tưởng, luôn dung thực lực của bản thân để đem về tài phú, sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai trước bất cứ việc gì.

Trong 2 ngày cuối tuần (24-25/9/2022), với tư duy tỉ mỉ, năng lực xuất sắc, cộng thêm vận may trời ban nên không có việc gì có thể làm khó được người tuổi Mùi. Con giáp này càng làm càng suôn sẻ, thuận lợi, càng làm càng thu về không ít tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

3 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp lội ngược dòng, sự nghiệp hanh thông, bùng nổ tài chính

3 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp lội ngược dòng, sự nghiệp hanh thông, bùng nổ tài chính

Những con giáp dưới đây sẽ dễ đổi vận, giàu sang phú quý trong 3 tháng cuối năm 2022, bước qua năm 2023 tài lộc tăng theo cấp số nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp 3 con giáp giàu có #Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 43 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới