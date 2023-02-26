Bước vào ngày cuối tuần 26/2 này, người cầm tinh con Chó sẽ được quý nhân giúp đỡ, mang đến tài lộc. Nếu b‌ắt giữ được những cơ hội đó, sự nghiệp hanh thông thuận lợi.

Các cơ hội phát tài, kiếm tiền liên tiếp đến với con giáp này. Đồng thời, bạn bè cũng mang lại những tin tức đầu tư tốt đẹp, đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Tỵ



Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ đa phần đều thông minh, khôn khéo. Họ biết cách đối nhân xử thế nên được lòng mọi người.

Con giáp này sống hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người và luôn có tư tưởng tích cực. Ngay cả khi gặp khó khăn, tuổi Tỵ cũng bình tâm, vững chí chứ không tỏ ra sợ hãi hay nản lòng.

Người tuổi này sống độc lập, không muốn nhờ vả đến người khác. Họ luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất, biết cách tự động viên bản thân và những người xung quanh mình.

Con giáp tuổi Tỵ chăm chỉ học tập nên ban đầu họ có thể không quá xuất sắc nhưng dần dần cũng sẽ vươn lên tới vị trí cao trong công ty, tổ chức mình làm việc.

Vào ngày cuối tuần 26/2 này, người tuổi Tỵ có vận may gõ cửa. Trong công việc, họ tìm được bạn đồng hành, cộng sự. Họ nhận thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, tăng thêm nguồn thu.

Người tuổi này làm việc chăm chỉ sẽ kiếm được nhiều tiền. Nếu bạn đã nỗ lực làm việc nhưng cảm thấy đồng lương được hưởng không xứng đáng, bạn nên trao đổi nhiều hơn với cấp trên.

Tuổi Thìn

Thìn tính tình hào phóng, hảo sảng, hay giúp đỡ mọi người. Đây là con giáp phúc dày, mệnh lớn. Tài lộc của người tuổi này đa phần đều dồi dào. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ nên cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Tử vi cho biết, vào ngày cuối tuần 26/2 này, người tuổi Thìn sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Thìn.

Người tuổi Thìn luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, họ sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, từ giờ tới cuối năm, cuộc sống tuổi Thìn sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.