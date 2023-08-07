Lộc lá tíu tít vây quanh 3 con giáp trong ngày 8, 9 và 10/8: Gánh vàng gánh bạc về nhà, tiễn biệt nghèo khó, lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 07/08/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 8, 9 và 10/8 làm gì cũng ra tiền, công việc thành công mỹ mãn.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong ngày 8, 9 và 10/8, con giáp tuổi Tý nên chuẩn bị tinh thần để đón vận may và quý nhân. Thần tài sẽ đặc biệt chiếu cố tuổi Tý, nhờ vậy, con giáp này không chỉ tích góp được một khoản kha khá mà đường công danh cũng khởi sắc hơn. Có thể, bản mệnh sẽ có cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm.

Lộc lá tíu tít vây quanh 3 con giáp trong ngày 8, 9 và 10/8: Gánh vàng gánh bạc về nhà, tiễn biệt nghèo khó, lắm tiền nhiều của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn được biết đến là những người cẩn thận tỉ mỉ, lại sống nhẹ nhàng tình cảm nên tuổi Mùi có nhân duyên rất tốt, dễ nhận được sự yêu quý, giúp đỡ của mọi người.

Tử vi dự đoán trong ngày 8, 9 và 10/8 bản mệnh sẽ có những tiến bộ vượt bậc trong công việc, thậm chí còn có phần “thoát xác” nữa.

Bản mệnh dễ dàng vượt qua những khó khăn, thử thách phía trước, biết khéo léo linh hoạt để ứng phó với những biến đổi khó lường.

Đó là chưa kể đến việc có nhân duyên tốt nên nhiều khi những chú Dê còn được người khác tận tình giúp đỡ cho vượt qua cửa ải khó khăn nữa.

Có thể nói nhờ sự cố gắng nỗ lực và trái tim lương thiện mà tuổi Mùi đã tạo nên kỳ tích cho chính mình, tự thúc đẩy bản thân phát triển.

Công việc tiến triển tốt, việc làm ăn kinh doanh cũng càng ngày càng mở rộng, đời sống vật chất của con giáp này được tăng cao rõ rệt. Tuổi Mùi sẽ cần phải chuẩn bị tinh thần để đón cơn mưa tài lộc sắp ập đến với mình luôn đó.

Lộc lá tíu tít vây quanh 3 con giáp trong ngày 8, 9 và 10/8: Gánh vàng gánh bạc về nhà, tiễn biệt nghèo khó, lắm tiền nhiều của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Khỉ

Người cầm tinh con khỉ có chỉ số IQ cao, biết hòa đồng với người khác, số mệnh phú quý, quyền thế. Trong ngày 8, 9 và 10/8, người tuổi Thân sẽ được sao tốt phù hộ, vận thế tăng mạnh, quý nhân tài lộc ngập tràn, gặp khó khăn cũng có thể hóa nguy thành an, về sau có cũng có thể gặp vận may như trời cho, và mọi thứ sẽ ổn thôi!

Người tuổi Thân đầu óc linh hoạt, khoảng thời gian tới hứa hẹn sẽ có những ý tưởng độc đáo và mang tính thực tiễn cao. Họ còn có cơ hội được quý nhân giúp đỡ cho quá trình thăng chức trong công việc, tài lộc dồi dào. Đây là những người thực sự có sức chịu đựng và họ sẽ từng bước tạo nên những điều kỳ diệu.

Lộc lá tíu tít vây quanh 3 con giáp trong ngày 8, 9 và 10/8: Gánh vàng gánh bạc về nhà, tiễn biệt nghèo khó, lắm tiền nhiều của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chú ý tuần mới từ ngày 7/8 đến 13/8, 3 con giáp được Thần Tài phát lì xì, làm chơi mà tiền túi rủng rỉnh, rộng mở đường sự nghiệp - công danh

Chú ý tuần mới từ ngày 7/8 đến 13/8, 3 con giáp được Thần Tài phát lì xì, làm chơi mà tiền túi rủng rỉnh, rộng mở đường sự nghiệp - công danh

Sách tử vi chỉ rõ, dưới đây là những con giáp có vận tài lộc đỏ chót, mưa tiền vàng trút ập xuống đầu, tha hồ tận hưởng cuộc sống sung sướng từ ngày 7/8 đến 13/8.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 7/8 tu vi ngay 8/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay