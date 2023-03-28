Lộc lá đổ về vô biên, từ chiều mai 16h 30 phút ngày 29/3: 3 con giáp chuyển mình giàu sang phú quý 

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 23:15

Tử vi dự báo những con giáp này từ khung giờ này cuộc đời có sự chuyển biến rõ nét. Nhiều người giàu lên nhanh chóng.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thời điểm này vận khí sẽ tăng cao. Đây là con giáp vốn có năng lực lại chăm chỉ, có ý thức độc lập. Họ sẽ dựa vào sự nỗ lực của bản thân để tạo nên những tin vui trong sự nghiệp.

Lộc lá đổ về vô biên, từ chiều mai 16h 30 phút ngày 29/3: 3 con giáp chuyển mình giàu sang phú quý  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi đầu óc linh hoạt, khoảng thời gian tới hứa hẹn sẽ có những ý tưởng độc đáo và mang tính thực tiễn cao. Họ còn có cơ hội được quý nhân giúp đỡ cho quá trình thăng chức trong công việc, tài lộc dồi dào. Đây là những người thực sự có sức chịu đựng và họ sẽ từng bước tạo nên những điều kỳ diệu.

Tuổi Dần

Dần vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dần luôn biết cân bằng giữ công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dần đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Lộc lá đổ về vô biên, từ chiều mai 16h 30 phút ngày 29/3: 3 con giáp chuyển mình giàu sang phú quý  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết trong thời điểm này, Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán đây là thời gian khá hiệu quả và năng suất của con giáp tuổi Thân khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu.

Lộc lá đổ về vô biên, từ chiều mai 16h 30 phút ngày 29/3: 3 con giáp chuyển mình giàu sang phú quý  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Bạn cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Tài lộc dồi dào, có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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