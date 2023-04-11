Lộc đến tận nhà 3 con giáp Tiền nịnh tiền đầy túi vào đúng 16h ngày 15/4

Con giáp tuổi Hợi sống tự do, thoải mái và rộng rãi. Đó cũng là lý do giúp họ có nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đối với người tuổi Hợi, vào đúng ngày 15/4 lúc 16h, họ sẽ may mắn đón Thần Tài, rước quý nhân, làm ăn phát tài phát lộc.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi đa số đều tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn và nhân ái. Họ sống hết mình và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mình.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo từ lúc 16h ngày 15/4/2023, sự nghiệp của tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc. Ngay từ thời điểm đầu tuần. Bản mệnh đã có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Cấp trên có thể sẽ giao cho những nhiệm vụ trọng đại, nếu hoàn thành tốt thì dễ tạo được lòng tin với mọi người.

Nhờ được quý nhân đồng hành, họ sớm giải quyết vấn đề, được trao cơ hội phát huy tài năng. Những người làm kinh doanh cũng được Thần Tài phù hộ, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Con giáp này đổi mới phương thức kinh doanh, đơn hàng đổ về nhiều. Cuộc sống của họ nhờ đó mà được cải thiện. Người làm công ăn lương cũng chính thức được tăng chức, tăng lương, bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, khiến công việc tiến triển không được thuận lợi. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi như hiện tại.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo từ lúc 16h ngày 15/4/2023, sự nghiệp của tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa

Vận tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm. Con giáp này nhận được khoản hậu hĩnh, tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với đối tác, cấp trên nên cơ hội sẽ còn rất nhiều trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, mưu trí, giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Vì vậy, khi đã quyết định làm gì, con giáp này thường nỗ lực làm đến cùng chứ không dễ dàng gì bỏ cuộc.

Đối với người cầm tinh con ngựa, tổng thể tài lộc của họ trong tháng trước tương đối kém. Nhiều người phải sống trong nợ nần, khó khăn.

Tuy vậy, trung tuần tháng 4 (lúc 16h ngày 15/4), tài lộc của con giáp tuổi Ngọ tăng lên nhanh chóng. Được sao tốt chiếu rọi, vận may gõ cửa, quý nhân phù trợ, người tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành công. Người làm công ăn lương có thể sẽ được cấp trên trọng dụng, trao cho những nhiệm vụ, dự án mới.

Trung tuần tháng 4 (lúc 16h ngày 15/4), tài lộc của con giáp tuổi Ngọ tăng lên nhanh chóng. Ảnh minh họa

Trong khi người làm kinh doanh cũng đông khách, doanh số tăng lên. Con giáp tuổi Ngọ làm việc đến mức thường quên ăn quên ngủ, cần phải chú ý đến sức khỏe của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo