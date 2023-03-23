Lộc bất tận hưởng: 2 con giáp không thành tỷ phú cũng thành đại gia, 2 con giáp "khóc ròng" vì cháy túi trong 20 ngày tới

Vận trình công việc của tuổi Thân diễn ra vô cùng ổn định. Mọi việc vẫn tiến triển tương đối tốt, bản mệnh chỉ cần tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, tuổi Thân nên nhạy bén nắm bắt để nâng cao nguồn tích lũy hiện có.

Tình cảm thăng hoa, đào hoa vượng nâng đỡ đem đến cho các cặp đôi lẫn người độc thân nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình duyên. Con giáp này cứ an tâm tận hưởng những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh một nửa của mình.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn trời sinh số mệnh phú quý. Họ thông minh, tài giỏi hơn người và luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên. Sang năm 2023, vận trình của người tuổi này tốt hơn hẳn so với năm trước.

Về tài vận, người tuổi này cần tích cực mở rộng mạng lưới mối quan hệ, nâng cao sức ảnh hưởng của bản thân. Điều này có lợi cho sự nghiệp cũng như tài lộc của họ.

Tuổi Mão

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Rất có thể Mão phải trải qua nguy cơ hao tài tốn của vì thế cần cân nhắc chi tiêu sao cho hợp lý, đặc biệt không nghe lời dụ dỗ của người lạ để đầu tư.

Người làm kinh doanh có thể nhận ra tài lộc của mình đang có xu hướng suy giảm và để khắc phục điều đó cần bình tĩnh tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Tuổi Tị

Có lẽ người tuổi Tị cần phải xác định tinh thần rằng chuyện làm ăn, kinh doanh của mình sẽ giậm chân tại chỗ trong thời gian này.

Người làm ăn phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt đến từ phía đối thủ. Thậm chí đối phương còn chơi xấu, khiến bạn tốn thêm nhiều thời gian giải quyết vấn đề, bỏ lỡ thời cơ xuất hiện ngay trước mắt.

Với người làm công ăn lương, vì liên tiếp vướng phải những sự cố khó lường nên mức lương của bạn khó có thể gia tăng. Đây là lúc thích hợp để bạn ngồi lại, nhìn nhận những gì đã qua và tìm ra hướng khắc phục những khúc mắc đang tồn tại.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.