Lộ diện 3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, vạn sự đại cát, sự nghiệp thăng hoa, TIỀN TRẢI TỪ NHÀ RA NGÕ, trở thành đại gia là chuyện một sớm, một chiều từ ngày 27/7

Tâm linh - Tử vi 25/07/2023 19:01

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp này có sự nghiệp thăng hoa làm 1 hưởng 10, tiền tài nở rộ, hốt trọn lộc trời.

Tuổi Dần

Đường tiền bạc của Dần cũng xuống dốc không phanh bởi lâm Tương Xung. Giữa bạn và một ai đó sẽ xảy ra tranh cãi lớn tiếng vì tiền, thái độ hằn học. Các bạn trẻ hãy hạn chế mua sắm linh tinh, mua về không dùng đến rất phí tiền, hãy để tiền đầu tư cho kiến thức của bản thân.

Tình duyên của con giáp này cũng gặp sóng gió vì Mộc Thổ tương khắc. Bạn nữ tuổi này nên bớt kỳ vọng vào tình cảm của người khác dành cho mình sẽ đỡ thất vọng. Nam tuổi Dần muốn thoát cảnh độc thân phải kiềm chế sự nóng nảy và không nghe người ngoài xúi bậy.

Lộ diện 3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, vạn sự đại cát, sự nghiệp thăng hoa, TIỀN TRẢI TỪ NHÀ RA NGÕ, trở thành đại gia là chuyện một sớm, một chiều từ ngày 27/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Có vẻ như thời gian trước đó, bạn thường khoe khoang về sự giàu có của mình mà không hề biết rằng điều đó đã rơi vào tai kẻ tiểu nhân, hoặc để hớ hênh khi bảo quản tài sản rất dễ khiến kẻ xấu nảy sinh lòng tham. Vì vậy hãy luôn kín kẽ trong chuyện tiền bạc nhé. 

Ngũ hành xung khắc còn khiến các cặp đôi chuyện bé xé ra to, cãi vã triền miên. Trước khi trách móc đối phương, con giáp này cũng cần biết tiết chế cảm xúc của mình. Trong lúc bốc đồng bản mệnh có thể nói ra những điều không hay khiến cả đôi bên cùng bị tổn thương khó xoa dịu.

Lộ diện 3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, vạn sự đại cát, sự nghiệp thăng hoa, TIỀN TRẢI TỪ NHÀ RA NGÕ, trở thành đại gia là chuyện một sớm, một chiều từ ngày 27/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ đón nhận tin vui trong công việc, đặc biệt là nếu bạn làm quản lý, đứng đầu tổ chức hoặc doanh nghiệp. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với sự kiêu ngạo khi nắm quyền. Tài chính của bạn sẽ dồi dào trong thời điểm này, nhờ quý nhân phương xa mang đến. Những người ngoại giao giỏi ăn nói cũng sẽ tự mình đem lại may mắn cho mình.

Vận trình tình duyên sáng sủa, đặc biệt là với những người có gia đình sẽ có thời gian hạnh phúc bên người thân yêu. Còn với người trẻ tuổi, có thể gặp lại bạn cũ hoặc được người khác tỏ tình.

Lộ diện 3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, vạn sự đại cát, sự nghiệp thăng hoa, TIỀN TRẢI TỪ NHÀ RA NGÕ, trở thành đại gia là chuyện một sớm, một chiều từ ngày 27/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 6h07 ngày 26/7: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, chỉ cần nỗ lực miệt mài, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống ngập trong nhung lụa, đời thăng hoa rực rỡ

Đúng 6h07 ngày 26/7: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, chỉ cần nỗ lực miệt mài, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống ngập trong nhung lụa, đời thăng hoa rực rỡ

Nếu thuộc top 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ phất lên đổi đời, lắm của nhiều tiền, sung sướng an nhàn trong thời gian tới.

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