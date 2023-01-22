Liên tục từ ngày 23/1 đến 25/1, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 22/01/2023 09:45

Bước vào 3 ngày tới (23 - 25/1), không ít con giáp phải đối mặt với khó khăn, tài vận kém, công việc không hanh thông. Thế nhưng, lại có các con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ nên liên tục rước tài lộc về nhà. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất đó hay không nhé?

Tuổi Thân

Những năm gần đây tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh nên cuộc sống lên xuống thất thường. Tuy nhiên, nhờ sự rèn luyện ý chí, luôn nỗ lực, phấn đấu nên tuổi Thân vẫn có thể vượt qua khó khăn.

Liên tục từ ngày 23/1 đến 25/1, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, trong thời gian tới, thoát khỏi Tam Tai, tuổi Thân sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, gặt hái được nhiều thành công, tài vận viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 3 ngày tới (23 - 25/1), tuổi Thân phải đối mặt với sóng gió nhưng họ vẫn vững tâm lội ngược dòng. Tử vi dự báo rằng, trong thời gian tới, thoát khỏi Tam Tai, tuổi Thân sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, gặt hái được nhiều thành công, tài vận viên mãn.

Con giáp tuổi Thân sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có chí tiến thủ, đồng thời cũng biết sử dụng lợi thế của bản thân để góp phần phát triển sự nghiệp tháng mới.

Liên tục từ ngày 23/1 đến 25/1, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 2
Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 3 ngày tới (23 - 25/1), con giáp này được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ.

Công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mang nét tính cách hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp. Họ giàu nhiệt huyết, lạc quan, có chí tiến thủ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Người tuổi này mạnh mẽ, giữ tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn.

Liên tục từ ngày 23/1 đến 25/1, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 3
 Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 3 ngày tới (23 - 25/1), con giáp tuổi Thìn nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn.

Trong khi đó, những người gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Con giáp tuổi Thìn thi cử cũng đạt kết quả cao. Trong khi đó với một số người có gia đình cũng có tin vui mang thai, sinh con.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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