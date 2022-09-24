Liên tục trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (25/9, 26/9), 3 con giáp nhận cúp vàng về tài lộc, xếp đầu bảng may mắn, số mệnh sáng như kim cương

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 17:40

Nhờ vào vận may mà 3 con giáp sau sẽ thoát khổ, nợ nần đến mấy cũng trả hết chỉ trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu hầu hết đều thông minh, năng động, có năng lực và một trái tim mạnh mẽ. Họ luôn mang trong mình khát vọng làm giàu. Điều đáng trân trọng là người tuổi Dậu luôn lấy gia đình làm động lực cố gắng.

Tử vi dự báo, trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, tuổi Dậu sẽ gặp vận may lớn, được Thần Tài chở che. Càng chăm chỉ làm việc, Dậu càng kiếm được nhiều tiền của. Dù trước đó có khó khăn bao nhiêu thì thời điểm này trở đi đều được gỡ bỏ. Nhìn chung, tuổi Dậu rất thuận lợi về sự nghiệp lẫn kinh doanh, có thể thực hiện mọi ước mong bấy lâu.

Liên tục trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (25/9, 26/9), 3 con giáp nhận cúp vàng về tài lộc, xếp đầu bảng may mắn, số mệnh sáng như kim cương - Ảnh 1
Tử vi dự báo, trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, tuổi Dậu sẽ gặp vận may lớn, được Thần Tài chở che - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhũng người cầm tinh con Dê có lòng tự trọng cao, tự chủ, hiền lành và rất điềm tĩnh. Dù đối diện với môi trường sống khắc nghiệt thế nào thì họ đều vươn lên một cách ngoạn mục. Họ luôn là người chịu thương chịu khó, tràn đầy năng lượng. Trong công việc, Mùi thường gặp quý nhân giúp đỡ, dễ kiếm tiền.

Chuyên gia phong thủy dự báo, thời gian 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai rất đáng mong chờ với con giáp tuổi Mùi. Vạn sự đều "trải hoa hồng", sự nghiệp Mùi sẽ dễ thăng tiến chức. Từ đó, tiền bạc cứ thế mà chảy vào túi, tài khoản ngân hàng không bao giờ vơi.

Liên tục trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (25/9, 26/9), 3 con giáp nhận cúp vàng về tài lộc, xếp đầu bảng may mắn, số mệnh sáng như kim cương - Ảnh 2
Chuyên gia phong thủy dự báo, thời gian 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai rất đáng mong chờ với con giáp tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi luôn tận tâm với mọi người xung quanh và phân định rõ ràng trái phải. Hợi luôn có tâm lý lạc quan dù điều kiện sống hiện tại ảm đạm thế nào và họ vẫn hi vọng một tương lại tươi đẹp. Bởi điều này mà Hợi thường gặt hái thành công sớm, ít thất bại trên thương trường.

Tử vi dự báo, tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai. Tài sản sẽ tăng dần theo thời gian. Nhìn chung, cuộc sống của Hợi không còn gì lo lắng, may mắn dồn dập. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, Hợi sẽ thanh toán hết những khoản nợ lớn từ thời gian trước.

Liên tục trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai (25/9, 26/9), 3 con giáp nhận cúp vàng về tài lộc, xếp đầu bảng may mắn, số mệnh sáng như kim cương - Ảnh 3
Tử vi dự báo, tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc trong 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7, chủ nhật): May mắn song hành, 3 con giáp thu hút tài lộc, công danh sáng ngời, hốt vàng hốt bạc

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7, chủ nhật): May mắn song hành, 3 con giáp thu hút tài lộc, công danh sáng ngời, hốt vàng hốt bạc

Đây là những con giáp có nhiều may mắn nhất khi sang 3 ngày cuối tuần vì vừa được Thần Tài ưu ái lại vừa có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng tiến ầm ầm khiến người khác ngưỡng mộ.

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