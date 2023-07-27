Liên tiếp từ ngày 28/7 đến 10/8: Vạn điều may chào đón, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, tiền của rủng rỉnh, tài lộc đỏ chót

Tử vi dự đoán, 3 con giáp làm gì cũng may mắn từ ngày 28/7 đến 10/8.

Tuổi Thìn Những “chú Rồng” vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua. Từ ngày 28/7 đến 10/8, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, Thìn sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, thu hoạch được những điều bất ngờ. Con giáp này sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc vì có quý nhân giúp đỡ, lộc lá tràn vào túi đếm không xuể. Điều lưu ý duy nhất là có sao xấu soi chiếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuổi Thìn có thể bị đau nhức, xương khớp gặp một số vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Con giáp tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn bất ngờ từ ngày 28/7 đến 10/8. Họ vốn không tin tưởng vào tình yêu mà không biết rằng, hạnh phúc đang ở trước mắt. Con giáp này có thể gặp tình yêu sét đánh của đời mình, mở ra một con đường hạnh phúc, ngọt ngào. Thời gian này, tinh thần tuổi Tý đầy phấn chấn, tự tin nên làm việc gì cũng hứng khởi, đạt thành công. Nhờ vậy, bạn sẽ có những ngày tháng đầy viên mãn, vừa làm việc cống hiến hết sức mình, có được tiền tài, công danh, vừa ngập trong tình yêu thăng hoa, kết trái.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Theo tử vi, người cầm tinh tuổi Mùi vốn khá ương bướng. Một khi đã quyết chuyện gì sẽ không nghe theo lời khuyên của người khác. Tuy nhiên con giáp chơi với bạn bè rất tốt, nên luôn được mọi người yêu mến kết giao. Từ ngày 28/7 đến 10/8, con giáp tuổi Mùi được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông. Một khi cơ hội đến, nỗ lực của con giáp được đền đáp xứng đáng. Con giáp chú ý đừng nổi nóng, đừng để đại sự bị ảnh hưởng bởi thái độ nhất thời của mình. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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