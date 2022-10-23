Liên tiếp từ ngày 24/10 đến 5/11, 3 con giáp đón vận may vồ vập, gánh tiền về nhà, Hồng Loan chiếu mệnh, một bước lên tiên

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 13:04

Đây là 3 con giáp được quý nhân gõ cửa nên tiền về ngập lối, sự nghiệp lên hương, cuộc sống sung túc kể từ ngày 24/10 đến 5/11.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần vốn dĩ có ý chí phấn đấu rất mạnh mẽ, càng thất bại thì họ lại càng quyết tâm. Không thích nịnh bợ mà chỉ thích tự lực cánh sinh, không đủ khéo léo nên dễ bị cô lập, không được sếp coi trọng.

May mắn thay, từ ngày 24/10 đến 5/11, mọi công việc của tuổi Dần đều có bước đột phá mãnh liệt. Từ đây họ sẽ bước vào giai đoạn ổn định và thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ sẽ không còn nhiều thử thách như trước nữa. Họ sẽ một bước lên hương, thăng quan tiến chức ầm ầm.

Liên tiếp từ ngày 24/10 đến 5/11, 3 con giáp đón vận may vồ vập, gánh tiền về nhà, Hồng Loan chiếu mệnh, một bước lên tiên - Ảnh 1
May mắn thay, từ ngày 24/10 đến 5/11, mọi công việc của tuổi Dần đều có bước đột phá mãnh liệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất thông minh và biết nắm bắt mọi cơ hội xung quanh, nhiều người cho rằng họ thực dụng nhưng trên thực tế họ là người biết tính toán, suy nghĩ thấu đáo để đạt được điều mình mong muốn. Tử vi học có nói, thời gian từ ngày 24/10 đến 5/11, công việc của tuổi Dậu sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ. Tuổi Dậu sẽ gặp được may mắn, nhận được tin tốt cho công việc.

Sự nghiệp của tuổi Dậu thăng hoa như diều gặp gió. Người tuổi Dậu biết trân trọng những gì mình đang có nên nếu mọi thứ thành công thì việc có được cuộc sống viên mãn chỉ trong tầm tay. Tuổi Dậu sẽ rất bận rộn và đau đầu với nhiều quyết định nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ có được điều mình mong ước.

Liên tiếp từ ngày 24/10 đến 5/11, 3 con giáp đón vận may vồ vập, gánh tiền về nhà, Hồng Loan chiếu mệnh, một bước lên tiên - Ảnh 2
Tử vi học có nói, thời gian từ ngày 24/10 đến 5/11, công việc của tuổi Dậu sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sống hòa nhã và không quá tham vọng về vật chất. Trong cuộc sống, dù gặp phải khó khăn thử thách nào, người tuổi Hợi vẫn có quý nhân bên cạnh phù trợ, giúp họ vượt qua gian nan. Tử vi học có nói, thời gian qua, cuộc sống của Hợi vốn bình yên, đôi lúc có biến động như không đáng kể.

Đặc biệt, từ ngày 24/10 đến 5/11, tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố bất ngờ. Đặc biệt đối với những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư sẽ bội thu lợi nhuận bất ngờ, có khả năng giàu có trước khi qua năm mới, dư dả của cải đón Tết sung túc bên gia đình. Tuổi Hợi vẫn sẽ tiếp tục được quý nhân phù trợ, ai chưa thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc thì sắp tới sẽ là giai đoạn hoàng kim để sở hữu mọi thứ viên mãn.

Liên tiếp từ ngày 24/10 đến 5/11, 3 con giáp đón vận may vồ vập, gánh tiền về nhà, Hồng Loan chiếu mệnh, một bước lên tiên - Ảnh 3
Đặc biệt, từ ngày 24/10 đến 5/11, tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 7 ngày tới (20/10 - 26/10): Tinh tú soi chiếu, 3 con giáp vụt sáng như sao băng, gánh tiền mỏi lưng, vượng phát vượng lộc

Tử vi 7 ngày tới (20/10 - 26/10): Tinh tú soi chiếu, 3 con giáp vụt sáng như sao băng, gánh tiền mỏi lưng, vượng phát vượng lộc

Tử vi cho biết, sang 7 ngày tới, 3 con giáp này sẽ nhận được những cơ may phát tài, cuộc sống của họ sung túc hơn thời gian trước.

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