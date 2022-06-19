Liên tiếp từ ngày 20/6 đến 30/6, top 3 con giáp rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc, mọi việc suôn sẻ theo ý muốn

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 00:17

Từ ngày 20/6 đến 30/6, 3 con giáp được xem là 'ăn no lộc trời', dễ dàng gặp may, đi đâu cũng được nâng đỡ, bản mệnh phất lên như diều gặp gió

Tuổi Mùi

Liên tiếp từ ngày 20/6 đến 30/6 là khoảng thời gian hứa hẹn những điều bất ngờ với người tuổi Mùi. Dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình.

Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể, đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống. Tài chính vượng về Thứ Tài, nguồn Chính Tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc.

Liên tiếp từ ngày 20/6 đến 30/6, top 3 con giáp rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc, mọi việc suôn sẻ theo ý muốn - Ảnh 1
Liên tiếp từ ngày 20/6 đến 30/6 là khoảng thời gian hứa hẹn những điều bất ngờ với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy tuổi Tỵ biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn. Từ ngày 20/6 đến 30/6, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Con giáp còn gặp được quý nhân phương xa đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa hơn.

Ngày trước tuổi Tỵ khó khăn thế nào không biết, nhưng trong thời gian này sẽ có lúc tuổi Tỵ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Đối với những người kinh doanh làm ăn, đây là thời gian thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Liên tiếp từ ngày 20/6 đến 30/6, top 3 con giáp rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc, mọi việc suôn sẻ theo ý muốn - Ảnh 2
Từ ngày 20/6 đến 30/6, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Con giáp còn gặp được quý nhân phương xa đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, liên tiếp từ ngày 20/6 đến 30/6, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân. Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm "thiên thời, địa lợi" như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Liên tiếp từ ngày 20/6 đến 30/6, top 3 con giáp rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc, mọi việc suôn sẻ theo ý muốn - Ảnh 3
Theo tử vi, liên tiếp từ ngày 20/6 đến 30/6, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi chủ nhật

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 46 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 46 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 1 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026