Liên tiếp từ ngày 2/7 đến 16/7, vượng sắc tài lộc, phú quý đầy nhà, 3 con giáp cầu được ước thấy, khai thông vận mệnh, thỏa chí làm giàu

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 00:20

Tử vi dự đoán, từ ngày 2/7 đến 16/7, 3 con giáp này công danh sự nghiệp có nhiều bước tiến thuận lợi, tài chính leo thang, lộc lá nở rộ, thăng quan tiến chức.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu thực sự rất kiên trì và siêng năng trong sự nghiệp, cuộc sống. Một khi họ đã ước mơ thì sẽ nỗ lực và tìm mọi cách để đạt được điều mong muốn. Theo tử vi, từ ngày 2/7 đến 16/7, tuổi Sửu được dự báo gặp nhiều hỷ sự, công việc sẽ ngày càng tốt hơn.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu sẽ thăng hoa rực rỡ, kiếm được nhiều tiền của có thể thực hiện những dự định trước đây chưa làm được. Con giáp này sẽ như cá chép vượt vũ môn, gặt hái tài lộc dồi dào, làm ăn viên mãn, kinh doanh được lộc. Một phát lên tiên, hưởng lộc nhà trời ắt hẳn là viễn cảnh quá gần nếu họ biết tranh thủ cơ hội vàng mười này để đi lên!

Liên tiếp từ ngày 2/7 đến 16/7, vượng sắc tài lộc, phú quý đầy nhà, 3 con giáp cầu được ước thấy, khai thông vận mệnh, thỏa chí làm giàu - Ảnh 1
 Theo tử vi, từ ngày 2/7 đến 16/7, tuổi Sửu được dự báo gặp nhiều hỷ sự, công việc sẽ ngày càng tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian từ ngày 2/7 đến 16/7, con giáp tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp bạn từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Cụ thể, thời gian này, vận may tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Mặc dù là năm tuổi nhưng có nhiều người tuổi Dần cũng có thể đổi đời từ đây.

Liên tiếp từ ngày 2/7 đến 16/7, vượng sắc tài lộc, phú quý đầy nhà, 3 con giáp cầu được ước thấy, khai thông vận mệnh, thỏa chí làm giàu - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian từ ngày 2/7 đến 16/7, con giáp tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chăm chỉ, nỗ lực làm việc và có tinh thần cầu tiến. Trong thời gian từ ngày 2/7 đến 16/7, con giáp tuổi Mùi sẽ gặt hái được "trái ngọt" khi làm ăn vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Điều kiện thành công tiên quyết cho họ chính là sự kiên trì, quyết tâm. Khi ấy, dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân là cấp trên và cộng sự giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn. Từ đó, tiền tài cũng ngày một khởi sắc vượt bậc không ngờ, đừng bỏ cuộc sớm nhé!

Nhờ được Thần Tài phù trợ, tiền bạc của tuổi Mùi nhiều vô kể. Con giáp này sẽ có của ăn của để khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với tài lộc dồi dào, tuổi Mùi sẽ có cơ hội tận hưởng cuộc sống vui vẻ, bình yên bên người thân. Mọi kế hoạch cho tương lai đều diễn ra thuận lợi.

Liên tiếp từ ngày 2/7 đến 16/7, vượng sắc tài lộc, phú quý đầy nhà, 3 con giáp cầu được ước thấy, khai thông vận mệnh, thỏa chí làm giàu - Ảnh 3
Trong thời gian từ ngày 2/7 đến 16/7, con giáp tuổi Mùi sẽ gặt hái được "trái ngọt" khi làm ăn vượng phát, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày cuối cùng của tháng 6 (30/6), những con giáp đại cát đại lợi, hút tiền không ngớt về túi, tình duyên viên mãn bất ngờ

Đúng ngày cuối cùng của tháng 6 (30/6), những con giáp đại cát đại lợi, hút tiền không ngớt về túi, tình duyên viên mãn bất ngờ

Trong ngày cuối cùng của tháng 6, tử vi dự đoán có 3 con giáp gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông và thành công hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026