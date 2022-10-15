Liên tiếp từ ngày 16/10 đến 29/10, 3 con giáp tha hồ hốt bạc vàng, ôm tay ôm hết lộc lá thế gian, thời kì làm giàu đã đến

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 08:58

Theo tử vi dự đoán, từ ngày 16/10 đến 29/10 là thời gian 3 con giáp sẽ vô cùng may mắn, cứ ra đường là thấy tiền khiến thiên hạ ghen tị.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn mạnh mẽ, luôn cố gắng không ngừng vì điều mình muốn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian quam tiền tài của con giáp này không được khởi sắc, đầu năm đã gặp phải nhiều chuyện khó khăn khiến tài vận bị tác động không ít. Nhưng vốn là người đầy nhiệt huyết, người tuổi Ngọ không lúc cúi đầu trước thử thách.

Trong thời gian từ ngày 16/10 đến 29/10, người tuổi Ngọ sẽ được sao may mắn chiếu rọi. Đây sẽ là thời khắc huy hoàng, quý nhân từ phương xa giúp đỡ hết mình. Từ đây đường tài vận của bản mệnh sẽ có những thay đổi bất ngờ. Sự nghiệp của con giáp này có thể gặp nhiều may mắn, tiền bạc đầy ắp.

Liên tiếp từ ngày 16/10 đến 29/10, 3 con giáp tha hồ hốt bạc vàng, ôm tay ôm hết lộc lá thế gian, thời kì làm giàu đã đến - Ảnh 1
Trong thời gian từ ngày 16/10 đến 29/10, người tuổi Ngọ sẽ được sao may mắn chiếu rọi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn được cho là giỏi kiếm tiền. Dù giàu sang hay nghèo khó, họ luôn làm việc siêng năng, không bao giờ thiếu thốn. Thời gian vừa qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình trong sự nghiệp nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ.

Tuổi Thân còn phải thường xuyên đối mặt với những người chuyên gây phiền hà cho mình nhưng họ luôn rất khôn khéo và biết giữ cho quan hệ tốt đẹp. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ. Từ ngày 16/10 đến 29/10, bản mệnh sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có khả năng.

Liên tiếp từ ngày 16/10 đến 29/10, 3 con giáp tha hồ hốt bạc vàng, ôm tay ôm hết lộc lá thế gian, thời kì làm giàu đã đến - Ảnh 2
Từ ngày 16/10 đến 29/10, bản mệnh sẽ gặp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Qua tử vi 12 con giáp thấy được, người tuổi Hợi từ ngày 16/10 đến 29/10 có vận trình tài lộc hanh thông, vượng phát vô cùng. Đây là đoạn thời gian con giáp này được thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tài lộc. Thậm chí, có người đột nhiên trong tay tiền bạc đầy ắp nhờ trúng thưởng trúng số. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thêm những nguồn thu lớn trong khoảng thời gian này.

Người tuổi Hợi sẽ có bước lội ngược dòng, sự nghiệp suôn sẻ chưa đủ mà còn gặp được quý nhân, được phù trợ để tìm được cơ hội tốt, phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Thời gian này, tuổi Hợi sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm.

Liên tiếp từ ngày 16/10 đến 29/10, 3 con giáp tha hồ hốt bạc vàng, ôm tay ôm hết lộc lá thế gian, thời kì làm giàu đã đến - Ảnh 3
Qua tử vi 12 con giáp thấy được, người tuổi Hợi từ ngày 16/10 đến 29/10 có vận trình tài lộc hanh thông, vượng phát vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai (thứ Ba ngày 11/10/2022), 3 con giáp đón Tam hỷ, giàu có nứt vách, thăng hạng tài lộc, phú quý quấn thân

Sau ngày mai (thứ Ba ngày 11/10/2022), 3 con giáp đón Tam hỷ, giàu có nứt vách, thăng hạng tài lộc, phú quý quấn thân

Tử vi dự đoán, sau ngày mai, những con giáp này được dự báo sẽ có đường công danh, sự nghiệp thuận lợi. Nhiều dự định của họ trước đó đến giờ sẽ trở thành sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi thứ 7 tử vi ngày 16/10/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 54 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 54 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 54 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 54 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người