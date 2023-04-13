Liên tiếp từ ngày 14/4 đến 27/4: Lộc đổ xuống như mưa, 3 con giáp là nam châm hút tiền, có số hưởng nhất thiên hạ, một bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 13/04/2023 05:26

Tử vi dự đoán, từ ngày 14/4 - 27/4, 3 con giáp dưới đây có nhiều nỗ lực và cố gắng hết mình tìm kiếm cơ hội thành công sẽ được đền đáp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tuy không có xuất thân giàu có sung túc nhưng họ có bản lĩnh tự tạo sự phú quý cho chính mình. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi kiên nhẫn bền bỉ, biết chờ đợi thời cơ tốt để đổi đời, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công. Bước vào một giai đoạn nào đó, mọi nỗ lực của tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng, dù làm việc gì cũng sẽ giàu có thăng hoa.

Đặc biệt, từ ngày 14/4 - 27/4, tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ. Con giáp này sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn.

Liên tiếp từ ngày 14/4 đến 27/4: Lộc đổ xuống như mưa, 3 con giáp là nam châm hút tiền, có số hưởng nhất thiên hạ, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý siêng năng, chăm chỉ, luôn khao khát làm giàu và không ngừng tìm kiếm cơ hội xung quanh để đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Tý đi lên từ nghèo khó nên họ luôn biết rằng, nếu như không làm việc thì chắc chắn sẽ không thể thành công. Cuối cùng thì ước mơ của họ cũng được toại nguyện. Năm ngoái khó khăn thế nào không biết, nhưng năm nay cuộc sống của những người tuổi Tý sẽ có nhiều chuyển biến tích cực không ngờ.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Tý ngỡ như không thăng hoa nhưng lại chuyển vận bất ngờ từ ngày 14/4 - 27/4. Cụ thể, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời. Từ giai đoạn này trở đi, bạn không những được thần tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân phù trợ, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền.

Liên tiếp từ ngày 14/4 đến 27/4: Lộc đổ xuống như mưa, 3 con giáp là nam châm hút tiền, có số hưởng nhất thiên hạ, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn siêng năng và bản lĩnh, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Nhờ vậy, họ sẽ có khả năng tạo dựng sự phú quý cho bản thân và giúp mọi người xung quanh thành công. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thìn sẽ công thành danh toại, cuộc sống viên mãn bất ngờ, bất kể ai làm gì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống lên tầm cao mới. 

Tuy rằng, những tháng đầu năm, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng nhờ sự nỗ lực bền bỉ, xem chuyện thất bại là bài học quý giá, nhờ vậy mà vượt qua tất cả. Từ ngày 14/4 - 27/4, tuổi Thìn bất ngờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bạn sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi đời, chỉ cần biết nắm bắt là có thể chuyển bại thành thắng, nghèo mấy cũng sẽ giàu sang. Ngoài ra, người tuổi Thìn rất biết cách nắm bắt thời cơ, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống sẽ thăng hoa.

Liên tiếp từ ngày 14/4 đến 27/4: Lộc đổ xuống như mưa, 3 con giáp là nam châm hút tiền, có số hưởng nhất thiên hạ, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa năm Quý Mão 2023: Những con giáp này viên mãn trăm bề, liên tục trúng quả đậm, hốt tiền vàng đầy tay, không sợ thiếu cơm áo gạo tiền

Giữa năm Quý Mão 2023: Những con giáp này viên mãn trăm bề, liên tục trúng quả đậm, hốt tiền vàng đầy tay, không sợ thiếu cơm áo gạo tiền

Tử vi nói rằng, giữa năm Quý Mão 2023, cuộc sống của 3 con giáp dưới đây sẽ ổn định và may mắn hơn, vận may lội ngược dòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi ngày 13/4/2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc