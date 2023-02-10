Liên tiếp từ ngày 11/2 đến 21/2, PHÚC KHÍ NGẬP NHÀ, 3 con giáp vận số lên hương, tiền vàng ú ụ, may mắn chạm đỉnh cao

Tâm linh - Tử vi 10/02/2023 06:39

Nếu bạn thuộc một trong nhóm 3 con giáp may mắn sau đây, hãy vui mừng bởi từ ngày 11/2 đến 21/2, bạn không chỉ may mắn mà cả tài vận đều sẽ “gõ cửa nhà bạn”.

Tuổi Mùi

Thời gian trước đây, những người tuổi Mùi sẽ cảm thấy vận mệnh luôn trắc trở bởi bất kể bạn làm gì, cố gắng ra sao, mọi chuyện đều không thuận. Bởi vậy nên bạn cảm giác chán nản, mong muốn vận may “mỉm cười” với mình.

Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng quá bởi từ ngày 11/2 đến 21/2, tài vận của Mùi sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Mọi thứ đều sẽ thuận lợi và suôn sẻ. Chưa kể, bạn sẽ còn gặp nhiều cơ hội mới trong công việc.

Liên tiếp từ ngày 11/2 đến 21/2, PHÚC KHÍ NGẬP NHÀ, 3 con giáp vận số lên hương, tiền vàng ú ụ, may mắn chạm đỉnh cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Gần đây, cuộc sống người tuổi Mão có vẻ khá “trơn tru”. Những người tuổi Mão sẽ sống trong những ngày an nhàn khi mọi chuyện cứ diễn ra đều đều và tuyệt nhiên không có một gợn sóng nào xảy ra từ ngày 11/2 đến 21/2.

Vận may của bạn sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn. Công việc bất ngờ có những biến chuyển tốt, thậm chí bạn còn cảm thấy sự thăng hoa và bùng nổ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn cần tin tưởng vào năng lực bản thân để nắm bắt tốt cơ hội.

Liên tiếp từ ngày 11/2 đến 21/2, PHÚC KHÍ NGẬP NHÀ, 3 con giáp vận số lên hương, tiền vàng ú ụ, may mắn chạm đỉnh cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vốn là người chính trực, ngay thẳng lại tận lực làm việc nhưng tuổi Tuất có thể thấy những ngày qua cuộc sống chưa bù đắp xứng đáng cho bạn. Nhưng từ ngày 11/2 đến 21/2, những người tuổi Tuất sẽ cảm thấy may mắn khi cuộc sống của Tuất liên tiếp có những thay đổi bất ngờ.

Không chỉ vậy, công việc cũng có những dấu hiệu tốt bởi may mắn đã tìm đến bạn. Sẽ không có cách nào để bạn tránh được “cơn mưa may mắn” này. Cho dù bạn làm gì, gặp vướng mắc như thế nào, những đồng nghiệp cũng vẫn sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ bạn.

Liên tiếp từ ngày 11/2 đến 21/2, PHÚC KHÍ NGẬP NHÀ, 3 con giáp vận số lên hương, tiền vàng ú ụ, may mắn chạm đỉnh cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa cuối tháng Giêng: Lộc ùa về như thác, 3 con giáp gánh bạc tỷ còng lưng, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời xanh

Nửa cuối tháng Giêng: Lộc ùa về như thác, 3 con giáp gánh bạc tỷ còng lưng, tiền tiêu không hết, may mắn ngút trời xanh

Dự đoán nửa cuối tháng Giêng, vận thế khởi sắc, vạn sự may mắn của 3 con giáp dưới đây đạt được nhiều điều mơ ước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 10/2/2023 tu vi 12 con giap 10/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 8 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 28 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 35 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng