Về phương diện sức khỏe, tuổi Ngọ có được cơ hội cải thiện sức khỏe của mình, nếu có bệnh sẽ gặp thầy gặp thuốc. Tuy nhiên, hôm nay là ngày không trị bệnh ở bụng. Do đó bản mệnh lưu ý điều này để hạn chế những tác động lên vị trí này.

Từ ngày 18/3 - 28/3, Hợi có Thiên Tài chiếu mệnh nên thông minh, nhạy bén, lạc quan. Cuộc sống chỉ mang lại cho bạn một chút may mắn, còn lại là do bạn tự cố gắng. Những người làm trong lĩnh vực tài chính, xổ số sẽ gặp chút may mắn.

Bạn nên cẩn thận với một vài mối quan hệ xã giao vì có thể bị chơi xấu sau lưng. Là con giáp giỏi chịu đựng nên hay nhẫn nhịn, nếu ức quá nên nói thẳng ra không họ lại nghĩ bạn hiền. Tình yêu cũng có chút trục trặc nhưng thật may người ấy vẫn thấu hiểu và thông cảm cho bạn.

Con giáp tuổi Sửu

Từ ngày 18/3 - 28/3, với số tiền dư trong tài khoản bạn cũng có thể tham khảo một số kênh đầu tư mới, tuy nhiên đừng vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng. Trước mắt Sửu vẫn nên tìm hiểu kỹ càng mọi phương diện, tính toán đến những yếu tố rủi ro để tránh những bất lợi về sau.

Phương diện tình cảm của con giáp này cũng khoe sắc rực rỡ nhờ ngũ hành Thổ Kim tương sinh. Các cặp đôi trải qua một ngày chủ nhật ngọt ngào và ấm áp bên nhau. Mối quan hệ giữa 2 người càng thêm khăng khít thắm thiết, khiến ai nấy đều phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!