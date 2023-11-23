Liên tiếp các ngày 24, 25, 26 và 27/11: 3 con giáp giàu sang nứt vách, tài vận tăng thêm vài bậc, gặp chuyện rủi cũng hóa lành, hỷ sự bồng tay

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây thu về vô số lợi nhuận nếu kinh doanh, đã giàu nay lại giàu hơn liên tiếp các ngày 24, 25, 26 và 27/11.

Tuổi Thìn

Trong mắt nhiều người, tuổi Thìn có tính cách hiếu thắng, không thích quan tâm đến người khác nhưng trên thực tế, họ là người tốt bụng, thẳng tính và không bao giờ nói xấu người xung quanh. Bên cạnh đó, tuổi Thìn cũng rất chăm chỉ và cố gắng khi làm việc. Vì thế mà ở nơi làm việc, người tuổi Thìn luôn nhận được sự nể phục từ đồng nghiệp và những lời khen ngợi của cấp trên.

Nhờ gặp được nhiều may mắn mà liên tiếp các ngày 24, 25, 26 và 27/11 là thời điểm lý tưởng để người tuổi Thìn bắt tay vào thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Bằng sự nhanh nhạy của mình, con giáp này sẽ tìm được những mặt hàng có hiệu quả kinh tế cao, từ đó mở rộng kinh doanh và nhanh chóng thành công trong phút chốc. Mặc dù không thiếu thốn tiền bạc, thậm chí ví tiền lúc nào cũng rủng rỉnh nhưng tuổi Thìn không nên tiêu tiền hoang phí. Họ cần lập cho bản thân những kế hoạch chi tiêu hợp lý, hiệu quả để từ đó tăng thêm khoản tiền đầu tư kinh doanh.

Liên tiếp các ngày 24, 25, 26 và 27/11: 3 con giáp giàu sang nứt vách, tài vận tăng thêm vài bậc, gặp chuyện rủi cũng hóa lành, hỷ sự bồng tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống chân thành, thật thà. Có thể bạn không biết rằng con giáp này luôn ẩn chứa nguồn năng lượng lớn. Họ giàu ý tưởng, can đảm và giàu nhiệt huyết.

Bên cạnh đó, con giáp thuộc tuổi Tuất không ngại khó khăn hay khổ nải, sẵn sàng đứng mũi chịu sào. Thái độ làm việc nghiêm túc cùng tinh thần trách nhiệm cao khiến con giáp này được nể trọng. Họ cũng là người theo đuổi nếp sống độc lập, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Liên tiếp các ngày 24, 25, 26 và 27/11, người tuổi Tuất được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp của họ từ đó thăng hoa. Họ làm việc chăm chỉ, tận tâm nên có nhiều bứt phá. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp thì sẽ tìm được công việc phù hợp.

Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng, gặp được bạn làm ăn uy tín. Người tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày một thành công, tương lai tươi sáng.

Liên tiếp các ngày 24, 25, 26 và 27/11: 3 con giáp giàu sang nứt vách, tài vận tăng thêm vài bậc, gặp chuyện rủi cũng hóa lành, hỷ sự bồng tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài vận của người tuổi Thân liên tiếp các ngày 24, 25, 26 và 27/11 rất tốt. Ngoài việc đầu cơ tích trữ tài sản, bạn nên cân nhắc đến việc bỏ vốn đầu tư kinh doanh. Tháng này cũng là khoảng thời điểm tốt nếu bạn có ý định thay đổi công việc.

Với khả năng làm việc nghiêm túc, người tuổi Thân hoàn toàn có khả năng thích nghi tốt với môi trường làm việc mới và được cấp trên, đồng nghiệp nể trọng. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý hơn trong giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên để tránh thị phi, vạ miệng hoặc những vấn đề không mong muốn.

Liên tiếp các ngày 24, 25, 26 và 27/11: 3 con giáp giàu sang nứt vách, tài vận tăng thêm vài bậc, gặp chuyện rủi cũng hóa lành, hỷ sự bồng tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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