Liên tiếp 7 ngày từ 18-24/7: 3 con giáp thần may mắn soi chiếu, phát huy tài năng, tạo được bước đột phá mới, sự thăng tiến trong tương lai, thu nhập tăng cao, đổi đời một nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 23:50

Cho dù có gặp bất cứ vấn đề gì, 3 con giáp này cũng có thể dễ dàng vượt qua được do thần may mắn ưu ái, soi chiếu.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được nhắc nhở nên cẩn trọng với một vài người xung quanh mình. Có thể kẻ xấu đang ẩn mình dưới danh nghĩa là người quen hay bạn bè của bạn để đợi thời cơ tìm cách hãm hại con giáp này bất cứ lúc nào. Vì thế bản mệnh vẫn nên cân nhắc kỹ khi chia sẻ thông tin dù là người quen hay người lạ. Đường tài lộc của bản mệnh dễ có dấu hiệu sa sút, có thể mối quan hệ của con giáp này với đối tác, khách hàng không được tốt lắm. Dường như đối phương cảm thấy khó chịu với những thành công mà bản mệnh có được nên cố tình tạo ra cản trở nhằm gây khó dễ. Ngoài ra, bạn cũng nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể nếu không muốn hao hụt nhanh chóng do thói quen mua sắm của mình.

 

Về phương diện tình cảm, Hỏa – Thủy xung khắc khiến vận trình tình cảm bất ổn, gia đình mâu thuẫn. Dù vậy bạn cũng không nên giấu mọi ấm ức trong lòng. Con giáp này hãy thẳng thắn nói ra những điều khiến mình không vui hoặc chán nản, có như vậy hai bạn mới có thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau.

Liên tiếp 7 ngày từ 18-24/7: 3 con giáp thần may mắn soi chiếu, phát huy tài năng, tạo được bước đột phá mới, sự thăng tiến trong tương lai, thu nhập tăng cao, đổi đời một nốt nhạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Không may mắn với người tuổi Ngọ trên phương diện sự nghiệp. Bạn dễ bị kẻ tiểu nhân nói xấu gây ảnh hưởng đến uy tín. Tuy nhiên, bản mệnh chớ hành xử nóng nảy kẻo càng dễ rơi vào bẫy hơn. Phương diện tài lộc cũng không có điểm sáng bởi con giáp này thường phải chịu sự cạnh tranh thiếu lành mạnh đến từ đối thủ. Những hành động quấy nhiễu của đối phương thường khiến bạn khó tập trung vào hoạt động kiếm tiền của mình.

Thủy khắc Hỏa, mối quan hệ giữa con giáp này với nửa kia có thể sẽ vướng phải trục trặc. Hai người có thể không đồng tình với một vài quan điểm của nhau, nhưng càng như vậy thì càng cần phải kịp thời trao đổi và nhanh chóng đưa ra ý kiến thống nhất.

Liên tiếp 7 ngày từ 18-24/7: 3 con giáp thần may mắn soi chiếu, phát huy tài năng, tạo được bước đột phá mới, sự thăng tiến trong tương lai, thu nhập tăng cao, đổi đời một nốt nhạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có thể gặp khó khăn trong công việc. Buôn bán có thể gặp khách hàng khó tính, không duyên và dễ bị trễ hàng hoặc hàng tồn kho. Con giáp này có tính thẳng thắn và dễ làm mất lòng người khác trong công việc. Tuy nhiên, thu nhập không hề tệ. Tuổi Mùi được khuyên nên làm những điều mình muốn mà không phải chiều lòng mọi người. Tiền là do công sức và may mắn của mình, vì vậy hãy hưởng thụ mà không cần quan tâm đến những lời đánh giá tiêu cực và không loại trừ cho bạn được tỏ ra hẹp hòi. 

Trên mặt tình cảm, tâm trạng của tuổi Mùi đã cải thiện hơn rất nhiều nhờ có sự ủng hộ từ gia đình. Đừng quá bận tâm về những kẻ vô ơn, hãy để họ ra đi và không làm mệt mỏi bạn.

Liên tiếp 7 ngày từ 18-24/7: 3 con giáp thần may mắn soi chiếu, phát huy tài năng, tạo được bước đột phá mới, sự thăng tiến trong tương lai, thu nhập tăng cao, đổi đời một nốt nhạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

CƠ HỘI ĐỔI ĐỜI: 3 con giáp luôn cầu tiến, biết nhìn xa trông rộng, công việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc ùn ùn kéo đến, không lo cơm áo gạo tiền từ sau ngày 23/7

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Thời gian tới, 3 con giáp làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua đã giải quyết ổn thỏa.

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