Liên tiếp 7 ngày tới (4/4-11/4), 3 con giáp tài lộc dồi dào, không lo thiếu tiền tiêu, của cải nhiều không đếm xuể, thuận lợi vượt qua nghèo khó

Bù lại, tuổi Thìn may mắn hơn trong chuyện tiền bạc. Những người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản kha khá do những mối đầu tư trước đó của mình. Tiền tiêu rủng rỉnh cũng là nhờ công sức cố gắng của bản mệnh, tuổi Thìn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Đường tình duyên nở hoa, tuổi Thìn là con giáp giỏi giao tiếp, biết lấy lòng người cần lấy để bản thân được yên ổn. Dù không thích nịnh hót, thảo mai nhưng bản mệnh vẫn khéo léo để lấy được tình cảm của những người xung quanh, chẳng mấy khi bị người ta chê trách.