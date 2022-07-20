Liên tiếp 7 ngày tới (21/7 - 27/7), 'thời khắc huy hoàng đã đến' 3 con giáp này tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tài lộc nhân đôi, cuộc sống lên hương

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 19:37

3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài lộc rủng rỉnh, tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn.

Tuổi Thân

Thời điểm 7 ngày tới sẽ là khoảng thời gian khởi sắc của con giáp này, tương lai tươi sáng, sự nghiệp hanh thông, tài lộc không thiếu. Tài vận của người tuổi Thân sẽ dần được cải thiện, bạn có thể yên tâm tạm biệt những lần bị rò rỉ tiền nong trong quá khứ. Đặc biệt tài lộc của bạn cực kì khởi sắc. Các bạn tuổi Thân cũng có thể thử thách với những cách công việc khác ngoài vị trí hiện tại.

Con giáp may mắn này có đường tài lộc rủng rỉnh, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp cho phát tài nhanh chóng. Đây là cơ hội đầu tư rất tốt mà con giáp này nên tận dụng để có thêm tích lũy cho bản thân. Dù làm việc gì, người tuổi Thân cũng thành công hơn người khác.

Tài lộc của người tuổi Thân nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Thân thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công. Do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Thân.

Liên tiếp 7 ngày tới (21/7 - 27/7), 'thời khắc huy hoàng đã đến' 3 con giáp này tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tài lộc nhân đôi, cuộc sống lên hương - Ảnh 1
Thời điểm 7 ngày tới sẽ là khoảng thời gian khởi sắc của con giáp này, tương lai tươi sáng, sự nghiệp hanh thông, tài lộc không thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ được Thần Tài đặc biệt quan tâm. Nếu muốn kiếm thêm một khoản thu khác thì hãy chú ý đến thị trường chứng khoán, hay thậm chí là bất động sản, rất có thể bạn sẽ phát tài phát lộc trong 7 ngày tới. Chính Tài cũng giúp nguồn thu nhập chính của bạn được cải thiện đáng kể, thích hợp với việc tìm đối tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Kinh doanh buôn bán nhờ thế cũng đem về cho bạn lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh.

Tử vi của người tuổi Dậu trong khoảng thời gian này rất hanh thông, suôn sẻ. Nếu có khó khăn thì nhờ sự khôn khéo của họ, chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, hậu vận càng về sau càng vượng phát. Trong 7 ngày tới, Dậu cứ tiếp tục cố gắng nỗ lực, rồi thành công, tiền tài sẽ được đền đáp xứng đáng với công sức bạn bỏ ra, cả đời bạn không bao giờ lo nghèo khó.

Tiền tài của con giáp tuổi Dậu rất vượng, đầu tư có doanh thu nhiều, nếu cứ cố gắng thì thành công là chuyện dễ hiểu. Làm ăn kinh doanh trong tháng này cũng rất suôn sẻ, lợi nhuận dồi dào.

Liên tiếp 7 ngày tới (21/7 - 27/7), 'thời khắc huy hoàng đã đến' 3 con giáp này tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tài lộc nhân đôi, cuộc sống lên hương - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới, Dậu cứ tiếp tục cố gắng nỗ lực, rồi thành công, tiền tài sẽ được đền đáp xứng đáng với công sức bạn bỏ ra, cả đời bạn không bao giờ lo nghèo khó. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 7 ngày tới, tuổi Tuất được phúc tinh chiếu mệnh nên tài vận lên cao. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, thêm ý tưởng sáng tạo nên có thể giải quyết các công việc một cách thuận lợi. Trong thời gian này bạn kiếm được nhiều tiền nhưng việc không giữ được chúng cũng rất dễ xảy ra. Các bạn tuổi Tuất sẽ chi tiêu khá nhiều, đặc biệt là vào những thứ bạn thích mà bấy lâu nay chưa mua được.

Con giáp may mắn này có đường tài lộc rủng rỉnh, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp cho phát tài nhanh chóng. Đây là cơ hội đầu tư rất tốt mà con giáp này nên tận dụng để có thêm tích lũy cho bản thân.

7 tuần tới vận may bắt đầu kéo đến sau chuỗi ngày tháng mây mù giăng lối của người tuổi Tuất . Bạn phải thật sự kiên nhẫn, nỗ lực, và nắm bắt thời cơ để tận dụng sự may mắn trong năm này nhé.

Liên tiếp 7 ngày tới (21/7 - 27/7), 'thời khắc huy hoàng đã đến' 3 con giáp này tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tài lộc nhân đôi, cuộc sống lên hương - Ảnh 3
Trong 7 ngày tới, tuổi Tuất được phúc tinh chiếu mệnh nên tài vận lên cao, bản mệnh có quý nhân phù trợ, thêm ý tưởng sáng tạo nên có thể giải quyết các công việc một cách thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 7 ngày tới tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 33 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 37 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến