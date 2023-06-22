Liên tiếp 7 ngày 23-29/6 Thần Tài chăm sóc: 3 con giáp được tài lộc gõ cửa, tài lộc vượng sắc, công việc xuôi chèo mát mái, của cải dư dả, đào hoa xuất hiện, cuộc sống thăng hoa sung túc

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 23:49

Trời sinh 3 con giáp chăm chỉ, siêng năng, có tinh thần cầu tiến trong cuộc sống và không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt xung quanh để đổi đời.

Tuổi Mão

Tuổi Mão xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ tinh thần đoàn kết, tập thể sẽ hoàn thành được những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi.

Người làm ăn kinh doanh nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, nhờ đó mở ra một hướng đi mới giúp tiền chảy về túi nhanh chóng hơn. Thậm chí, bản mệnh có thể là người tiên phong cho một trào lưu buôn bán mới.

Liên tiếp 7 ngày 23-29/6 Thần Tài chăm sóc: 3 con giáp được tài lộc gõ cửa, tài lộc vượng sắc, công việc xuôi chèo mát mái, của cải dư dả, đào hoa xuất hiện, cuộc sống thăng hoa sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị dễ gặp phải mâu thuẫn, xích mích với đồng nghiệp. Đôi bên giữ những quan điểm trái chiều và không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe. Với người làm ăn kinh doanh, việc đôi co với khách hàng không phải là một việc làm thông minh. Bạn nên tìm ra cách khéo léo để hòa giải, vừa để làm vừa lòng khách hàng, vừa không gây tổn hại đến danh tiếng của bản thân.

Thủy khắc Hỏa, lâu nay bạn đã quá bận rộn với công việc nên quên mất không quan tâm đến người thân, khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Ngay từ bây giờ, hãy tìm thời gian rảnh trong ngày để ở bên những người thân thiết nhất.

Liên tiếp 7 ngày 23-29/6 Thần Tài chăm sóc: 3 con giáp được tài lộc gõ cửa, tài lộc vượng sắc, công việc xuôi chèo mát mái, của cải dư dả, đào hoa xuất hiện, cuộc sống thăng hoa sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Ấn nâng đỡ, kỹ năng làm việc độc lập của con giáp tuổi Thìn cực kỳ phát triển, điều này có lợi cho công việc của bản mệnh. Bạn dễ dàng hoàn thành mọi nhiệm vụ và kế hoạch được giao với 100% sự tập trung, nghiêm túc. Thủy - Thổ xung khắc không tốt cho các dự định của bạn liên quan đến tiền bạc. Nếu bạn càng nóng lòng thì càng dễ gặp sai lầm. Ngoài ra đừng quên kiểm tra lại thông tin trước khi chuyển khoản nhé.

Cùng nắm tay nhau bước qua bão tố hay buông tay chia hai lối đi là tùy thuộc vào mức độ gắn kết và tình cảm của hai bạn. Hãy coi đây chính là thử thách để biết rõ tình cảm giữa bạn và nửa kia sâu đậm đến mức nào.

Liên tiếp 7 ngày 23-29/6 Thần Tài chăm sóc: 3 con giáp được tài lộc gõ cửa, tài lộc vượng sắc, công việc xuôi chèo mát mái, của cải dư dả, đào hoa xuất hiện, cuộc sống thăng hoa sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 31 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 1 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy