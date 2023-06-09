Liên tiếp 7 ngày 10-16/6 Phật Bà độ mệnh: 3 con giáp bất ngờ tìm được cơ hội đổi đời, công việc suôn sẻ, tài vận chảy vào túi từng ngày một, cuộc đời bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 09/06/2023 22:56

Đối với 3 con giáp này, trong thời gian tới, càng làm việc sẽ càng may mắn, có thể sẽ thăng hoa vào cuối năm 2023.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp đặt điều nói xấu. Bản mệnh sống hiền lành nên người ta được đà ăn hiếp. Nghiệp ai người đó gánh, con giáp này cứ làm tốt công việc của mình, người sống lỗi sẽ phải chịu hậu quả. Tiền bạc có phần hư hao do con giáp này chi tiền ngoài tầm kiểm soát. Tuổi Tỵ cần xem lại có phải mình đã chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ, không có khoản phòng bị.

Về mặt tình cảm, không khí gia đình, chuyện yêu đương của bản mệnh khá tốt. Vợ chồng cảm thông, thấu hiểu cho nhau, sống thiên về tình cảm, nam nữ tuổi này biết cách chăm lo gia đình. Ra ngoài thì giỏi ăn nói, hay được người khác giúp đỡ bất ngờ.

Liên tiếp 7 ngày 10-16/6 Phật Bà độ mệnh: 3 con giáp bất ngờ tìm được cơ hội đổi đời, công việc suôn sẻ, tài vận chảy vào túi từng ngày một, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão không gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp. Những người đang đòi quyền lợi, muốn thăng chức thì thời gian tới sẽ có tin vui. Nhưng muốn phát triển nhanh có lẽ cần thêm tham vọng và linh hoạt hơn. Vận tiền bạc có phần chật vật, bản mệnh cho người ta vay tiền nhưng đòi không được, lúc đi vay thì người ta miệng ngọt như kẹo, lúc đòi lại thì mất tích. Bạn bè cũng vậy, sống tốt với người ta ít thôi, lúc có tiền thì đông vui lúc khó khăn thì không thấy ai.

Về mặt tình cảm cũng có điềm không lành. Tuổi Mão vốn ưa tự do, không thích gò bó nên gặp khó khăn trong việc ổn định hôn nhân. Các bản mệnh trẻ có nhiều người theo đuổi nhưng chưa xác định nên có thể bỏ lỡ mối duyên trời định.

Liên tiếp 7 ngày 10-16/6 Phật Bà độ mệnh: 3 con giáp bất ngờ tìm được cơ hội đổi đời, công việc suôn sẻ, tài vận chảy vào túi từng ngày một, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi này tha hồ thể hiện năng lực của bản thân và có thể lên tiếng vì quyền lợi của mình. Bạn cũng là người dám nói dám làm, không ngại nhận nhiệm vụ, không bào chữa lỗi sai cho mình nên cũng được cấp trên tin tưởng. Nhưng Tương Xung đe dọa nhắc nhở tuổi Dần nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Tuyệt đối không được hấp tấp trong các quyết định tiền bạc kẻo lại dính bẫy. Với những người đang bế tắc vì tiền bạc thì nên tham khảo ý kiến người thân để điều chỉnh nếu như không muốn rỗng túi.

 

Tình duyên của bản mệnh đang đứng yên vì Mộc Kim bất dung. Hãy tập cho bản thân thôi phán xét người khác, vì một ngón tay chỉ ra có đến tận 3 ngón tay đang chỉ về phía bạn. Bên cạnh đó bạn cũng nên bớt chơi bời với bạn bè xã giao, chưa thấy được gì, chỉ thấy tốn tiền.

Liên tiếp 7 ngày 10-16/6 Phật Bà độ mệnh: 3 con giáp bất ngờ tìm được cơ hội đổi đời, công việc suôn sẻ, tài vận chảy vào túi từng ngày một, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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