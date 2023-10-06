Liên tiếp 5 ngày tới (7, 8, 9, 10, và 11/10): 3 con giáp chấm dứt cuộc sống nghèo khó, phất lên như vũ bão, đổi đời nhanh vào cuối tháng

Liên tiếp 5 ngày tới, người tuổi Tỵ hôm nay buồn phiền chuyện cũ, chưa tâm sự được với ai.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đón nhận nhiều sự chân thành từ đối phương, cả hai đủ yêu thương nên ở cạnh và chăm sóc nhau.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bạn cần củng cố địa vị tại công ty, làm việc nên chú ý hình ảnh bản thân.

Tài lộc: Cải thiện tài chính, tài lộc được nhiều người ngưỡng mộ.

Sức khoẻ: Chú ý giữ tinh thần thoải mái, hạn chế ăn đem.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bên ngoài trông hiền lành nhưng bên trong có trái tim khá mạnh mẽ. Bản mệnh gặp khó khăn cũng không đầu hàng. So với những con giáp khác, tuổi Mùi có vận trình khá may mắn, ít khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc đường cùng.

Thời gian qua, tuổi Mùi đã gặp nhiều khó khăn, vất vả. Giai đoạn tới đây, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều niềm vui mới, tài lộc cũng tự kéo đến cửa.

Liên tiếp 5 ngày tới, người tuổi Mùi có nhiều cơ hội hơn trong vấn đề sự nghiệp. Bản mệnh đón vận may ồ ạt, thu nhập tăng lên. Đây là lúc tuổi Mùi cần tận dụng cơ hội để có thể hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Liên tiếp 5 ngày tới (7, 8, 9, 10, và 11/10), tuổi Thân vượng tài vượng lộc. Không chỉ thu nhập chính tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng khá suôn sẻ, giúp bản mệnh cải thiện cuộc sống. Con giáp này thoải mái hơn trong việc tiêu pha, mua những món đồ mình thích.

Công việc tương đối bình ổn, những chướng ngại đã được bản mệnh dẹp bỏ. Nhờ những kinh nghiệm sẵn có, tuổi Thân nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây. Hiện tại là thời gian hưởng thụ thành quả, tiếp tục tiến về phía trước và phát triển sự nghiệp trên nền tảng sẵn có.

Tuy nhiên con giáp này nên chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn. Việc ăn uống ngủ nghỉ của bản mệnh trong thời gian vừa qua không được tốt nên cần sử dụng các thực phẩm có lợi cho sức khỏe, hạn chế đồ uống có cồn và kết hợp nghỉ ngơi hợp lý mới giữ được thể trạng tốt nhất.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.