Liên tiếp 5 ngày tới (6, 7, 8, 9, và 10/10): 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, khổ tận cam lai, nửa đời sau ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 22:08

Liên tiếp 5 ngày tới, 3 con giáp sau rất hợp với các công việc quản lý, đầu tư, chắc chắn sẽ còn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Mão 

Liên tiếp 5 ngày tới (6, 7, 8, 9, và 10/10), người tuổi Mão vận trình tổng thể ở mức trung bình, những khác biệt và mâu thuẫn với nửa kia sẽ ngày càng nhiều.

Tình duyên: Vận may tình yêu của ngày hôm nay đi xuống, cả hai sẽ tiếp tục chiến đấu với nhau và phớt lờ nhau.

Công việc:  Vận trình công việc hôm nay ở mức trung bình, bản thân thường có tâm lý muốn thay đổi công việc. 

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tầm thường, mua sắm để vui vẻ, hao tài khá nhiều.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, người có chút buồn ngủ.

Liên tiếp 5 ngày tới (6, 7, 8, 9, và 10/10): 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, khổ tận cam lai, nửa đời sau ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuổi Khỉ sẽ được bao quanh bởi sự may mắn và những sự kiện vui vẻ sẽ nối tiếp nhau từ ngày 6/10 đến 10/10. Tuổi Thân sẽ được những ngôi sao cát tường chiếu sáng rực rỡ khi thời cơ đến, bạn không chỉ gặp nhiều may mắn mà khi ra ngoài còn gặp được quý nhân, chỉ cần bạn chịu khó làm việc chăm chỉ, giàu sang sẽ tràn vào nhà bạn và sự giàu có sẽ tràn vào không ngừng.

Không chỉ vậy, bạn còn có hoa đào rất thịnh vượng, những con giáp độc thân có khả năng gặp được tình yêu đích thực và thoát khỏi tình trạng độc thân, mở ra một tình yêu ngọt ngào và đẹp đẽ.

Liên tiếp 5 ngày tới (6, 7, 8, 9, và 10/10): 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, khổ tận cam lai, nửa đời sau ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Liên tiếp 5 ngày tới (6, 7, 8, 9, và 10/10), tuổi Tỵ rất hợp với các công việc quản lý, đầu tư. Con giáp này đưa ra được những quyết sách đúng đắn, khiến tiền bạc đổ về và nhờ vậy mà túi tiền khá rủng rỉnh. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi.

Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng là một người bán hàng tuyệt vời, vì thế mà bản mệnh luôn buôn may bán đắt và tìm được những mối khách hàng tiềm năng. Hãy dần mở rộng quy mô làm ăn của mình, chắc chắn bản mệnh sẽ còn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Liên tiếp 5 ngày tới (6, 7, 8, 9, và 10/10): 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, khổ tận cam lai, nửa đời sau ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Sáu 6/10/2023: 3 con giáp cứ kinh doanh là phát tài, cuối ngày thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Sáu 6/10/2023: 3 con giáp cứ kinh doanh là phát tài, cuối ngày thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tử vi dự báo rằng từ sáng 6/10, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội để kiếm tiền, những mục tiêu, kế hoạch mà bản thân đặt ra cũng sẽ sớm được hoàn thành.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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