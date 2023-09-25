Liên tiếp 5 ngày tới (30/9): 3 con giáp trúng đậm lộc trời, cuộc đời sang trang, cuộc sống ngậm thìa vàng

Tử vi ngày 30/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn có nhiều góc nhìn mới lạ, công việc sáng tạo.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc cẩn thận, đừng để người khác làm cho bạn nghĩ rằng họ không được quyền lợi ở nơi công sở.

Tài lộc: Tài lộc đến với bạn nhiều, thoải mái cất giữ tiết kiệm.

Sức khoẻ: Chú ý xe cô khi lưu thông nơi đông người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần tài năng, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu chứ không bỏ cuộc dễ dàng. Người tuổi này còn được biết đến với ý chí tự lập. Khi gặp khó khăn, họ muốn tự mình giải quyết mọi việc thay vì nhờ cậy những người khác.

Đúng 30/9/2023, người cầm tinh con Hổ có sao tốt chiếu mệnh, lại gặp được quý nhân nên tài lộc vượng hơn trước mấy lần. Sự nghiệp của họ mau chóng thăng tiến. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, người tuổi này có thêm cơ hội phát huy tài năng.

Trong kinh doanh, họ ký được hợp đồng lớn, mang về nguồn lợi và công việc cho nhiều người. Thu nhập không ngừng tăng, người tuổi này mang lại cho gia đình họ một cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Trong thời điểm này, con giáp tuổi tuổi Dần nếu còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người khác giới. Nếu đã lập gia đình, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để gần gũi, bày tỏ tình cảm với người bạn đời của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 30/9/2023, tuổi Dậu có vận trình ổn định. Các nhiệm vụ công việc đều tiến triển tốt, khó khăn nào cũng vượt qua. Nếu nhanh nhẹn và linh hoạt hơn một chút trong cách ứng xử các tình huống thì chắc chắn sẽ lấy được lòng tin của mọi người.

Con giáp này còn phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình và xác định hướng đi mới trong tương lai. Có thể nói tuổi Dậu đang đạt được nhiều thành quả tốt trong công việc nhờ sự chăm chỉ, kiên trì và can đảm tiến về phía trước.

Tình duyên cũng có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!