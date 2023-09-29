Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/10): 3 con giáp xui xẻo tan biến, thuận lợi đủ đường, tiền tài đổ về không ngừng

Liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/10), người tuổi Tỵ hôm nay cực kì thoải mái với bản thân có những niềm vui trong công việc.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm không còn buồn như trước, bạn giải phóng bản thân đến với những năng lượng tích cực.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay làm việc rất tôn trọng giờ giấc, bản thân luôn tìm kiếm niềm vui mới trong công việc.

Tài lộc: Thoải mái dùng tiền vào những việc sinh lời cao.

Sức khoẻ: Thường sổ mũi khi thay đổi thời tiết, nên cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn giỏi giang, có kiến thức rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Bản mệnh sống thành thực, không sợ khó khăn, không giấu dốt, không đùn đẩy trách nhiệm. Con giáp này có thể kiếm được nhiều tiền và biết cách chi tiêu hợp lý, có tích lũy cho tương lai. Về hậu vận, bản mệnh có thể có một khoản tiền dư dả để hưởng thụ.

Tử vi dự báo rằng liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/10), tuổi Dậu có cát tinh trợ mệnh nên dễ dàng vượt qua khó khăn. Tài lộc gia tăng, lợi nhuận mà bản mệnh thu về từ công việc làm ăn không ngừng tăng theo. Túi tiền của tuổi Dậu ngày một rủng rỉnh, cuộc sống không có nhiều vấn đề phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng 10/2023 của 12 con giáp, liên tiếp 5 ngày tới (1, 2, 3, 4 và 5/10), tuổi Mão được dự báo có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Con giáp này đã tìm ra cách giải quyết những khó khăn, vướng mắc, năng lực cá nhân được phát huy tối đa và nhận về những lời khen ngợi, tán dương.

Chẳng những vậy, ngày mới còn mang tới may mắn cho bản mệnh ở phương diện tài lộc. Việc làm ăn kinh doanh gặp nhiều thành công, thích hợp để bàn bạc, ký kết hợp đồng vì có thể giành được kết quả tốt đẹp, tăng thêm phần lợi nhuận cho cả đôi bên.

Tuy nhiên, vận trình tình duyên của tuổi Mão có phần lận đận, trắc trở. Người độc thân tuổi này chưa tìm được người hòa hợp, bao dung cho những nỗi đau trong quá khứ. Vì thế bản mệnh quyết định tạm đóng cửa trái tim mình lại, chờ đợi người thật sự dành cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.