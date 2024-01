Liên tiếp 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10 và 11/1, 3 con giáp hô vàng gọi bạc, phất lên vù vù, đổi đời năm Giáp Thìn 2024

Tài lộc: Giữ tài lộc bền vững, biết tiết kiệm chi tiêu.

Sức khoẻ: Bỏ bữa nhiều lần, dạ dày thường đau, khó chịu khi ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong số các con giáp thì những người tuổi Dần chính là con giáp luôn có ý chí nỗ lực hết mình trong cuộc sống, Những người tuổi Dần vốn là con giáp kiên cường có ý chí tiến lên trong cuộc sống. Bởi vậy tuổi Dần chính là con giáp giàu có thành công nhất trong 12 con giáp là điều dễ hiểu.

Liên tiếp 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10 và 11/2, những người tuổi Dần mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người tuổi Dần nêu như đang làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Ngoài ra, trong tuần tới, tuổi Dần này bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ cần chú ý ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Người tuổi Dần cần sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Liên tiếp 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10 và 11/1, tuổi Thân có tin vui tài lộc báo về. Bản mệnh có thể được nhận tiền bất ngờ do may mắn hoặc do những khoản đầu tư trước đó. Hãy có cách sử dụng đồng tiền đúng đắn, đừng nên chi tiêu phung phí.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có những suy nghĩ thiếu thực tế về tình yêu. Con giáp này dễ rung động và đưa ra nhiều ảo tưởng nên dù bản mệnh có vội vàng đến với ai thì tình cảm cũng khó lâu bền.

Nếu đã tìm được nửa kia, đôi khi bản mệnh lại nảy sinh ý nghĩ trốn tránh người ấy. Dường như tình cảm của đôi bên đang dần có dấu hiệu lạnh nhạt, con giáp này cảm thấy ngột ngạt vì những yêu cầu quá đáng của nửa kia.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.