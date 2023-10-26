Liên tiếp 4 ngày cuối tuần (26/10 - 29/10), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, gặp may trúng số, ngập trong biển tiền, vận số cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 03:11

Thời gian 4 ngày cuối tuần, những con giáp này nhận nhiều phúc lộc, sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không ngại khó khăn, dám thử thách bản thân để bộc lộ hết khả năng của bản thân. Họ luôn kiên định trước mọi mục tiêu và cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người tuổi này chăm chỉ, ham học hỏi nên không bị bỏ lại phía sau.

Trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này nếu trước kia gặp khó khăn, cản trở thì đến giờ, sự nghiệp của họ cũng dần thuận buồm xuôi gió. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn đến cửa hàng. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên, tài sản tích lũy nhiều không đếm xuể.

Liên tiếp 4 ngày cuối tuần (26/10 - 29/10), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, gặp may trúng số, ngập trong biển tiền, vận số cực đỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thẳng thắn, lạc quan, tích cực và luôn tràn đầy sức sống. Họ không ngừng học hỏi, luôn tìm kiếm những cơ hội thăng tiến trong cuộc việc. Khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều lập kế hoạch kỹ lưỡng trước khi làm. Vì vậy, con giáp này ít khi mắc sai lầm.

Đối với họ, trưởng thành là một quá trình diễn ra từ từ và con giáp tuổi Thìn sẽ không vội vàng để đạt được thành công. Tử vi có nói, đúng 4 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Thìn có tài lộc dồi dào, nhận tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi này đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc ưng ý. Trong khi đó, người đi xa có thành quả mang về. Người đang ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc, sớm bình phục.

Liên tiếp 4 ngày cuối tuần (26/10 - 29/10), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, gặp may trúng số, ngập trong biển tiền, vận số cực đỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ năng động, hóm hỉnh, nói nhiều và hòa đồng. Họ sẵn sàng làm bạn với mọi người. Đồng thời, con giáp này cũng là người biết nhìn xa trông rộng. Con giáp này nhìn nhận mọi việc một cách chính xác, có khả năng lãnh đạo, điều hành. Người tuổi này giỏi nắm bắt cơ hội nên sẽ sớm vượt mọi khó khăn để đạt được thành tựu.

Trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Ngọ làm kinh doanh sẽ liên tục đột phá và thu về nhiều lợi nhuận. Tài vận của họ lên như diều gặp gió. Sự nghiệp của con giáp này cũng ngày một thăng hoa. Con giáp tuổi này gặt hái được nhiều thành công, thu tiền về đầy túi.

Liên tiếp 4 ngày cuối tuần (26/10 - 29/10), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, gặp may trúng số, ngập trong biển tiền, vận số cực đỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

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