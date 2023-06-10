Liên tiếp 3 tháng tới 7,8,9 TRỜI XANH BAN PHƯỚC: 3 con giáp SỐ ĐỎ, đón tin vui cực lớn, tiền bạc cứ thế đổ về túi, vận trình cực kỳ thông thoáng, phú quý cát tường, tha hồ sống sung túc viên mãn

Tuổi Thân có một ngày làm việc tập trung và đạt hiệu suất khá cao. Công việc tiến triển ngoài sức tưởng tượng khi bản mệnh còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Thật tuyệt khi luôn có những đồng nghiệp, bạn bè ở bên giúp đỡ lúc khó khăn. Đây cũng là thời điểm con giáp này nên xây dựng những mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có thể hỗ trợ bản mệnh biến ước mơ thành hiện thực. Hãy chủ động mở rộng vòng xã giao, tăng cường cơ hội gặp cả quý nhân.

Vận trình tình cảm lứa đôi cũng thêm thăng hoa. Vợ chồng trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được tình yêu như thủa ban đầu. Nhiều người nghĩ hai người phải có bí quyết gì đặc biệt lắm nhưng thực ra sự tôn trọng và tin tưởng đã giúp hạnh phúc của bản mệnh luôn bền vững.

Tuổi Tý đang cảm thấy uể oải và mệt mỏi khi phải làm quá nhiều việc. Con giáp này vẫn bạn rộn không ngừng với đống giấy tờ và các văn kiện. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua những áp lực trong công việc, cố gắng lên bạn nhé.

Về mặt tình cảm, tốt nhất bạn nên học cách lý trí hơn, đừng lúc nào cũng sống quá thiên về tình cảm như vậy. Điều đó chỉ khiến cho đối phương cảm thấy áp lực và chuyện tình có nguy cơ tan vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có điềm báo mất tiền mất của, cần hết sức lưu ý giữ tiền cẩn thận. Theo đó, có thể mối quan hệ của bạn với đối tác, khách hàng không được tốt lắm. Việc làm ăn chững lại, đối thủ lại liên tục tung chiêu cạnh tranh càng khiến lượng tiêu thụ hàng hóa giảm xuống. Trong công việc, không phủ nhận con giáp này là người có năng lực và cả sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được, nhưng bạn không nên quá tự cao. Hãy cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, giữ đôi chân luôn ở trên mặt đất. Núi cao còn có núi cao hơn, mình giỏi nhưng cũng có người khác giỏi hơn, hãy biết lắng nghe và học hỏi bạn nhé.

Có ngũ hành Mộc – Thổ xung khắc nên tình cảm đôi lứa bất ổn, gia đình mâu thuẫn, các mối quan hệ khá căng thẳng. Tuổi Dậu hãy thẳng thắn nói ra những điều khiến mình không vui hoặc chán nản, chỉ có sự thẳng thắn mới giúp tháo gỡ khúc mắc và để tình yêu của hai người được lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm