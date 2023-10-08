Liên tiếp 3 ngày tới (9, 10 và 11/10): 3 con giáp gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa hợp mặn nồng, có thể tính chuyện sinh con

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 15:36

Thời gian này, trên phương diện tình cảm, người độc thân có nhiều cơ hội thoát cảnh chăn đơn gối chiếc, còn các cặp đôi đang yêu nhau có thể tính đến chuyện yên bề gia thất.

Tuổi Dậu 

Liên tiếp 3 ngày tới (9, 10 và 11/10), người tuổi Dậu hậu đậu trong công việc.   

Công việc: Người tuổi Dậu hôn nay nên cẩn trọng từng công việc, kiểm tra kĩ lưỡng tránh sai sót.    

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm đã có những thay đổi mới, nhưng bạn luôn biết cách hâm nóng tình cảm

Tài lộc: Lắm khi tài lộc được có nhiều, hãy tận dụng phát triển tài năng.     

Sức khoẻ: Cơ thể khoẻ mạnh, nhưng không được chủ quan.  

Liên tiếp 3 ngày tới (9, 10 và 11/10): 3 con giáp gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa hợp mặn nồng, có thể tính chuyện sinh con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Liên tiếp 3 ngày tới (9, 10 và 11/10), tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Liên tiếp 3 ngày tới (9, 10 và 11/10): 3 con giáp gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa hợp mặn nồng, có thể tính chuyện sinh con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tháng này có nhiều cơ hội để người tuổi Ngọ đẩy mạnh các kế hoạch công việc, biến những ý tưởng trừu tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín muồi, đây là lúc bạn chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa.

Đôi khi vẫn có những áp lực và thách thức xuất hiện nhưng bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức, tuổi này vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tăng thêm độ uy tín cho chính bản thân, củng cố vị thế hiện tại.

Liên tiếp 3 ngày tới (9, 10 và 11/10), người làm kinh tế càng chủ động càng dễ gặp may. Nhờ sự quyết đoán, dám làm dám chịu, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt thời cơ, vượt lên trên so với đối thủ và kiếm tiền về đầy túi. 

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có nhiều cơ hội thoát cảnh chăn đơn gối chiếc hiện tại do bạn dễ dàng làm quen, kết thân với người khác giới. Hãy tỉnh táo để chọn ra người phù hợp với mình.

Với người đã lập gia đình, các bạn giải hòa các khúc mắc tồn tại từ lâu. Các cặp đôi đang yêu nhau có thể tính đến chuyện yên bề gia thất.

Liên tiếp 3 ngày tới (9, 10 và 11/10): 3 con giáp gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa hợp mặn nồng, có thể tính chuyện sinh con - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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