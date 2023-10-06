Liên tiếp 3 ngày tới (7, 8 và 9/10): 3 con giáp may mắn hơn khối người, công việc thăng tiến như vũ bão, tình duyên đào hoa suốt đời

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 00:33

Liên tiếp 3 ngày tới, 3 con giáp sau đẩy mạnh các kế hoạch công việc, nắm bắt được vận may tài chính, do đó tiền ùn ùn chui vào ví, đổi đời ngoạn mục.

Tuổi Thân 

Liên tiếp 3 ngày tới (7, 8 và 9/10), người tuổi Thân có hành trang làm việc đủ đầy, bề dày kinh nghiệm. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân có kinh nghiệm làm việc tốt, kỹ năng tốt phục vụ. 

Tình cảm: Tình cảm bạn đủ lớn, tha thứ cho người khác khi họ mắc lỗi lớn.

Tài lộc: Kỹ năng công việc tốt, thành quả đạt được cao, tài lộc đến bất ngờ.    

Sức khoẻ: Cơ thể cần cẩn thận khi di chuyển những nơi xa.

Liên tiếp 3 ngày tới (7, 8 và 9/10): 3 con giáp may mắn hơn khối người, công việc thăng tiến như vũ bão, tình duyên đào hoa suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Liên tiếp 3 ngày tới (7, 8 và 9/10), tuổi Dần nhận được sự giúp đỡ từ nhiều quý nhân. Quý nhân sẽ mang đến cho họ nhiều giá trị, khiến sự nghiệp, tài sản của họ phát triển đáng kể. Ở giai đoạn này, tình hình kinh tế của họ tăng lên nhanh chóng. Vì thế, người tuổi Dần nên biết chớp thời cơ, hãy làm việc cẩn thận, luôn tràn đầy năng lượng và không ngừng mài giũa kỹ năng của bản thân.

Bước sang tháng mới, họ sẽ đạt được thăng tiến và thành công trong sự nghiệp. Họ đam mê, có động lực trong công việc, luôn thể hiện tốt nên nhận được sự ghi nhận từ sếp, đồng nghiệp. Ngoài ra, họ còn có sức khỏe tốt và cuộc sống gia đình ổn định. Điều này cũng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của họ.

Liên tiếp 3 ngày tới (7, 8 và 9/10): 3 con giáp may mắn hơn khối người, công việc thăng tiến như vũ bão, tình duyên đào hoa suốt đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Liên tiếp 3 ngày tới (7, 8 và 9/10), tuổi Mùi đang kinh doanh tự do, có nghề tay trái hoặc có doanh nghiệp riêng có nhiều thuận lợi. Con giáp này vốn hiền lành, rộng rãi, sống phóng khoáng với đồng nghiệp nên được rất nhiều người yêu quý.

Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, tuổi Mùi không quá quan trọng hóa vấn đề tiền nong, đầu óc thoải mái. Chính vì tính tình xởi lởi nên con giáp này dễ có lộc, dễ trúng thưởng hoặc phát tài nhanh. Tuy nhiên có tiền thì phải biết giữ, đừng có tiêu xài hoang phí kẻo trắng tay rất nhanh.

Vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay ở mức bình thường. Con giáp này đón nhận nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, có bạn bè thân thiết ở bên, vậy là đủ, không nên tham lam mưu cầu quá nhiều, sống ở đời nên biết đủ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Liên tiếp 3 ngày tới (7, 8 và 9/10): 3 con giáp may mắn hơn khối người, công việc thăng tiến như vũ bão, tình duyên đào hoa suốt đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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