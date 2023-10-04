Liên tiếp 3 ngày tới (5, 6 và 7/10): 3 con giáp vận số cực tốt, có mệnh phú quý, ngồi không tiền tài cũng tới tận cửa

Liên tiếp 3 ngày tới (5, 6 và 7/10), người tuổi Thìn hôm nay bạn có trách nhiệm với công việc, làm việc gì cũng cẩn trọng.

Tình cảm: Khó thấu hiểu từng người, nên bạn chọn cách cô đơn.

Công việc: Người tuổi Thìn luôn trong tâm thế làm việc có trách nhiệm, kiểm tra và chỉn chu trong từng khâu.

Tài lộc: Bạn tận hưởng những thành quả bản thân nhận được.

Sức khoẻ: Nên bổ sung thêm các dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Liên tiếp 3 ngày tới (5, 6 và 7/10), tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đưa ra được những ý tưởng sáng tạo độc đáo nhờ suy nghĩ thông suốt nên làm việc việc lớn nhỏ gì cũng suôn sẻ.

Một vài sai sót hay sự cố vướng mắc từ trước đó cũng dần được giải quyết triệt để, phần lớn là nhờ công sức của chính bản mệnh, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự giúp sức của quý nhân.

Đây còn là thời điểm thuận lợi để tuổi này tiến hành đầu tư, hợp tác làm ăn, mở rộng kinh doanh. May mắn tài chính sẽ luôn mỉm cười với những ai thực sự nỗ lực và đổ mồ hôi công sức vươn lên làm giàu.

Một vài cơ hội làm ăn đến bất ngờ có thể khiến bạn lúng túng đôi chút nhưng đừng quá lo lắng, hãy cứ vận dụng các kinh nghiệm và nền tảng chuyên môn sẵn có, cộng với phán đoán nhạy bén của bản thân, bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận khả quan.

Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Khi gia đạo êm ấm, đời sống vợ chồng hòa hợp, hai bạn có thể tính chuyện sinh con.

Với người độc thân, thời gian này được coi là giai đoạn vận đào hoa của mệnh chủ vượng nhất, cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.