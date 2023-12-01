Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/12): 3 con giáp dễ phát tài phát lộc, công thành danh toại, giàu sang vô đối, no nê lộc lá

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 20:35

Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/12), 3 con giáp sau phú quý tự nhiên đến cửa, may mắn giàu có ngất trời, kiểu gì cũng sắm được nhà lầu xe hơi.

Tuổi Ngọ 

Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/12), tuổi Ngọ không nên chạy theo xu thế thị trường vì muốn cải thiện thu nhập. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh, bản mệnh phải đánh giá đúng năng lực của bản thân để tránh rơi vào tình cảnh hao tài tốn của.

Ngoài ra, con giáp này cũng phải chi phí khá tốn kém cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Do đó, trước khi mở hầu bao, hãy cân nhắc xem đâu là thứ mình thực sự cần, đâu chỉ là thứ mình muốn mua vì hứng thú nhất thời.

Về mặt tình cảm, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia ngày càng khăng khít. Hai người thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, sẵn sàng cùng nhau đối mặt với khó khăn và cùng vượt qua sóng gió. Đối phương cũng là động lực để bản mệnh cố gắng mỗi ngày.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/12): 3 con giáp dễ phát tài phát lộc, công thành danh toại, giàu sang vô đối, no nê lộc lá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi thường có nhiều đam mê và quyết đoán. Bản mệnh cũng là những người mang lại năng lượng tích cực. Tháng 12 này, bản mệnh nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân khiến con giáp này càng có thêm may mắn, quyền lực, phát triển trong sự nghiệp.

Người tuổi Mùi có tố chất lãnh đạo. Sự tự tin, năng lượng của bản mệnh sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút những quý nhân, người sẽ giúp đỡ bản mệnh.

Quý nhân của con giáp tuổi Mùi là người giàu kinh nghiệp hoặc một nhân vật có ảnh hưởng. Dù trong công việc hay trong các mối quan hệ cá nhân, người tuổi Mùi cũng sẽ có cảm giác có người đang âm thầm giúp đỡ mình.

Đây cũng là lúc mà người tuổi Mùi nên học cách lắng nghe lời khuyên của người khác, tận dụng tốt sự giúp đỡ của quý nhân và khiến bản thân trở nên toả sáng hơn.

Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/12): 3 con giáp dễ phát tài phát lộc, công thành danh toại, giàu sang vô đối, no nê lộc lá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/12), người tuổi Thân hôm nay chuyện cũ làm tổn thương đến bạn rất nhiều.   

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân hôm nay có người khác làm ảnh hưởng.

Tình cảm: Tình cảm không chỉ cho bạn mệt mỏi, còn làm cả hai tổn thương. 

Tài lộc: Kiểm tra thu chi hằng ngày, tránh thất thoát. 

Sức khoẻ: Chú tâm ăn uống, hạn chế ăn nhiều đồ lạnh.

Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/12): 3 con giáp dễ phát tài phát lộc, công thành danh toại, giàu sang vô đối, no nê lộc lá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12: 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12: 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

Đúng hai ngày 2/12 và 3/12, 3 con giáp sau đỉnh cao giàu sang, đếm tiền không xuể, càng chăm chỉ thì càng phát tài.

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