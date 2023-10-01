Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/10): 3 con giáp được trời ban hỷ vận, làm ăn phát đạt, cuộc sống lên hương trong nháy mắt

Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/10), người tuổi Tý công việc đổi mới.

Tình cảm: Hôm nay mang đến cơ hội để bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành, cả hai tạo nên sự hiểu biết và gắn kết trong mối quan hệ lâu dài.

Công việc: Những thách thức đang chờ đón người tuổi Tý trong con đường sự nghiệp, nắm bắt tinh thần đổi mới và sáng tạo để đối mặt với mọi tình huống phù hợp với thị trường.

Tài lộc: Sự linh hoạt trong quản lý tài chính và có nhiều cách đặt ra kế hoạch tài chính rõ ràng và tận dụng cơ hội đầu tư.

Sức khoẻ: Duy trì cân bằng giữa công việc, đảm bảo sức khỏe khi làm nhiều việc cùng một lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/10), công việc của người tuổi Ngọ có bước tiến nhất định. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Nhờ cát khí tốt, đường tài lộc của bạn vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Con giáp này luôn trân trọng những gì mình có. Họ sẽ không phụ lòng mong đợi của người khác, đồng thời luôn sáng tạo ra các cách làm việc hiệu quả để nhanh đi đến thành công.

Con giáp tuổi Ngọ không chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt mà còn tìm cách phát triển vững vàng, ổn định. Bằng cách này, cuộc sống của họ ngày càng viên mãn và trọn vẹn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Liên tiếp 3 ngày tới (3, 4 và 5/10), sự nghiệp của tuổi Thìn khá may. Con giáp này luôn chuyên tâm vào công việc mình đang làm, đi làm cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm, không làm qua loa. Những việc mà bản mệnh hoàn thành không có khuyết điểm để chê trách.

Với sự chú tâm vào công việc chính của mình, hết lòng vì công việc thì các khoản thu nhập cũng sẽ không phụ lòng bản mệnh. Những người đang mong chờ lương thưởng hoặc tiền công nợ thì hôm nay sẽ có tin tốt.

Vận trình tình cảm sóng yên biển lặng không có gì đáng lo ngại. Gia đình luôn là nơi con giáp này có thể hoàn toàn tin tưởng, nhận được lời khuyên, che chở bản mệnh khi khó khăn và là nơi chia sẻ khi bản mệnh gặp áp lực.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.